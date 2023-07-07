【日本旅遊】富士山夏季開山攻略　攀山專家提醒登頂必帶裝備【內附路線建議】

▲ 攀山專家吳俊霆分享富士山夏秀開山登頂攻略。

富士山，日本人的聖山，一生人都要攀登一次。如果你是新手攀山者，又想鄰近一嘗登山之樂，高3,776米的富士山無疑非常吸引。

每年7-9月都是富士山開山的日子，想有充足準備登山，聽聽攀山專家兼物理治療師吳俊霆（Elton），分享夏天及冬天登富士山的經驗之談。

吳俊霆第一次登富士山是2005年，不要以為他的行山經驗過時，今年4月復活節，他就獨自攀登了富士山。在他心目中，夏天登富士山是很容易的。「因為可以在新宿／河口湖的巴士站，直達富士山的五合目（2,450米），然後再上山頂。只是約1,300米的路程，行開山的人不停站只需3小時，一般人可能要5小時。」

▲ 櫻花季節，富士山雪線仍然在1,500米左右。（被訪者提供）

山頂零度必帶備羽絨

Elton說，在高山上，由2,500米開始，就會有高山反應。「沿路其實有氧氣賣，但最重要是補充水份，上山時留意氣喘情況。可以吃定預防高山症藥物，並且要保暖。」他指由於富士山是獨立山峰，附近沒有山遮擋，因此會好大風。「在河口湖可能只是20、30度，上到山頂是０度，會凍死人，因此要帶備羽絨及風褸。」

許多人登富士山，其中一個目的就是看日出，當地人稱為「御來光」。「日出大概是4點，通常是凌晨出發，看完日出就行返落山。」因此，他會在7時多在新宿食完晚飯，就搭2小時車去到富士山五合目，但登山頂還是太早，就會在五合目等到11、12點才正式上山。

▲ 山頂會看到富士山睡火山的火山，還有少少噴煙。（被訪者提供）

富士山其中一個易行的原因，是因為由五合目到十合目（山頂）都有山屋，有食物及住宿提供。「山屋住宿是要book，但如果只是半夜上山，然後看完日出就走，就不需要book了，但可以進內吃點東西。」他說一般人都是不停六、七合目，去到八合目休息一下就登頂。

登富士山有4條路線，分別是吉田路線、須走路線、御殿場路線、富士宮路線，通常是北邊上山（吉田線），然後原路走。「其實可以向南走行御殿場線，直落3,000幾米，會經過著名的大砂走，腳踏像月球表面的火山灰。」如果凌晨上山，下山後就可以搭頭班車離開。

▲ 今年復活節，雖然仍然封山，但Elton就一個人攀登富士山。（被訪者提供）

穿專業攀雪山裝備防滑墜

除了夏季外，其餘時間富士山都是鋪滿雪，不讓人攀登，除非你是富有經驗的攀山專家。「你可以在警署備案，又或者在登山口的郵箱放下個人資料。」

冬天的富士山，有一半的時間都是巨風級數，時速100公里，好像10號風球般。「天氣預報分ABC級，我今年復活節登頂時，是C級，不易登山，所以整座山都沒有人，山屋又被雪活埋。我去到九合目，大風到企都企唔穩，所以最後未能攻頂。」

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喜歡挑戰極限的吳俊霆奉勸大家，如果「單攻」要小心，最好有一組人互相幫助。「富士山平均坡度約40度以上，所以要用專業攀雪山的登山裝備以防滑墜。」

吉田路線開山日期：7月1日至9月10日

須走路線、御殿場路線、富士宮路線開山日期：7月10日至9月10日

交通：前往山梨縣吉田路線的富士蘇巴魯線五合目，可從富士急行線河口湖車站。富士山車站搭乘登山巴士，或從新宿西口候車樓搭乘高速巴士。

可參考富士豋山官方網址。

記者：何小雲