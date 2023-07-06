【荔記結業】社運釋囚網購平台「荔記」突結業　停止任何形式社會支援活動

▲ 由三名釋囚於去年創立的團購平台「荔記」今晨終止一切業務。（資料圖片）

國安處兩日內拘捕5人，指涉營運網購平台「懲罰mee」，支援被國安處通緝的香港眾志創黨主席羅冠聰。由三名社運釋囚於去年9月創立、支援在囚人士的團購平台「荔記」，今日（6日）在instagram宣布指其中一名創始董事已於今年初退出公司業務，宣布今日起即時終止一切業務，並停止任何形式的社會支援活動。

團購平台「荔記」在今晨約4時於Instagram發表結業啟示，指「荔記」即時終止一切業務，及將不再著手任何形式社會支援活動。啟示亦提及，平台創始董事之一的「消防」已於今年1月中下旬因私人理由，不再參與「荔記」任何活動及營運，並分別於2月及3月退出董事身分，及出售全部股份。啟示中並無交代結業原因。

現時「荔記」的Instagram只有結業啟示及去年九月的平台創辦人自我介紹兩則貼文，其餘貼文已全數刪去；而其Facebook專頁亦經已關閉。而「荔記」表示，有關貨品及後續事宜可以Instagram和Whatsapp聯絡。

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責任編輯：解青羽