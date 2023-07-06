【李玟離世】王菀之童年偶像為李玟　難忘留學靠Coco金曲相伴

▲ 王菀之出席機鐵25周年活動。

王菀之出席機鐵25周年活動，於機鐵月台前首播新歌MV，又與機鐵仔一同派禮物給歌迷，一同乘搭機鐵周年列車，十分熱鬧。

Ivana表示，今次新歌MV有她的真實故事在𥚃面，她15歲那年去外國讀書，當年也是坐機鐵，媽媽更因為擔心她一個人坐長途機，於是寫了一封長信給帶領這些未成年小朋友上機的機場服務員，希望可以多加照顧。

回想15歲便要離家學習獨立，她表示自己同MV一樣，最叻是失暈周圍跌嘢，當時旅途中她最感謝李玟的歌一路陪伴。「個陣我帶了三隻CD上機，其中一隻就係CoCo的《我依然是你的情人》，在加拿大讀書日聽夜聽。CoCo可以講是我兒時偶像，她唱歌又叻，遺憾未有機會合作。聽到她過身消息都覺得好震驚及不開心，希望她屋企人及鍾意她的人都可以節哀順變。」

此外，最近Ivana被發哥封為「女神」，Ivana表示fans笑她收集到不少男神，「發哥話係我情人啦，上次古天樂又同三佬爭我，我又同劉德華音樂上合作過，重唱歌跳舞，所以真係幾好運。最近發哥好似唔舒服，希望佢快啲好返啦，飲多啲水休息多啲。」