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【專上教育】恒大校長何順文指退學潮已過去　新學年內地生報名激增1.5倍

社會 17:13 2023/07/06

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香港恒生大學校長何順文。（陳靜儀攝）

香港恒生大學校長何順文今（6日）表示，大學2023-24學年收生目標為約1700人，有信心達標，截至上月中已有3,400人報讀來年一年級課程，較去年同期升38%，其中2,240人為內地生，該報讀數字也創新高，按年增1.5倍。

國家教育部批准錄取內地生的學額提高至20%，何順文稱，恆大決定來年將一年級內地生學額由去年150個增至250個，指增加內地生需考慮學校設施，恆大正申請用地興建住宿書院，會慢慢增加比例，而非一下子用盡20%的限額，以免學生人數太多，致校園環境擠逼，亦保持收生質素。他形容，提高錄取學額是好消息，會在全國加強宣傳，讓更多人認識恆大，並強調內地生學額增不影響本地生的錄取機會。

另外，教育局放寬自資學士及副學位特殊收生學額，何順文稱，新安排讓院校有更大空間，會盡量增加相關收生名額，但不肯定是否用盡，因收生是學科機課程團隊自行決定。他又提到，自己年初已寫信予政府機評審局，著檢討特殊收生比例，而政府前日公布新安排，相信自己的信有推動作用。

何順文提到，今年大約有70名學生退學，數字按年減少一半，相信退學潮已經過去。至於教師流失方面，去年有約9%教職員離職率，今年則暫未有相關數字，但據其了解人數少很多。

原文網址：https://www.881903.com/news2/local/2493252

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記者：黃小冰

住宿 大學 專上教育 學士 恒大 香港恒生大學 教育局

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