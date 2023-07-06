【自資院校】浸大持續教育學院歡迎提高特殊收生學額　9月整體新生報名升1成半

▲ 浸會大學持續教育學院院長暨國際學院署理總監鍾志杰。（浸大提供圖片）

為鼓勵院校多元收生，教育局近日宣布新學年起放寬自資院校副學位及學士學位課程的「特殊收生學額」。浸大持續教育學院今（6日）回應表示歡迎，認為學額比例極低，不影響收生。校方亦指新生報名情況理想，較去年同期微升1成半，其中護理學及幼兒教育課程最受歡迎。

浸大持續教育學院院長暨國際學院署理總監鍾志杰指，歡迎政府提高「特殊收生學額」，形容舉動合理，能夠給予擁有不同才能的學生機會入學，發揮潛能。他更認為，儘管文憑試成績未達副學位最低要求（5科2級），相差1至2分，不代表學習差，有關學生日後的成績或會比一般學生好。他又指，學額比例極低，僅涉及1至2名學生，並形容「準則（guideline）精準」，故不影響收生及整體學生質素。

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根據校方統計，截至6月底已經接獲超過8500份入學申請。鍾志杰表示，新生報名情況理想，較去年同期微升1成半，其中護理學及幼兒教育課程最受歡迎。

另外，校方將於新學年開辦2年制「社會學與數碼社會副學士」，鍾志杰指科技發展急速，課程將教授學生有關數碼科技的「軟技能」，涉及人工智能對社會的影響、ChatGPT等日常議題，有助學生在不同領域發揮，並作出貢獻。

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記者：梁凱婷