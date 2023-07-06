【人工智能】恒大版ChatGPT9月起供師生免費使用　下月發布使用指引

▲ 香港恒生大學校長何順文。（陳靜儀攝）

香港恒生大學何順文宣布，大學已購入Chat GPT工具，9月起全校師生可以免費使用恒大版Chat GPT，雖坊間有免費版本，但大學仍用自己的平台推出，則是希望師生使用時不用擔心有關內容被傳送至外間平台作數據收集，更保障師生私隱。

何順文指，校方會給予自由度予個別院校的教師自行決定是否使用及如何使用，而校方也正制定指引及操守等，下月會向師生發布，舉例指引會列明，若教師容許學生在課堂或功課和論文中使用，學生交功課是須列明自己問過什麼、該問題產生什麼答案，之後其如何再分析及修訂提問，及如何審定是否真實等，不能只提交有關工具生成的答案。

他指，Chat GPT對教師是很大衝擊，不少教師正商討如何設計課程、考卷及如何評核等，但其認為這是一個很好的機會去反思教育應如何改革，去迎合新時代，如教師或會由在課堂傳授知識，變成引導和啟發思考的角色，不用再重複教導學生能自行找到的資料，而是多點時間照顧及關心學生，傳授更多軟技能等。他並稱，不擔心學生抄襲，因學校有檢測工具，也有內部監控措施，不過若學生觸犯學術誠信問題及違反守則，將嚴厲跟進，按守則懲罰。

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記者：黃小冰