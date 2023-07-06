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【直接錄取】239名DSE考生直升8大錄取率達35.6%　其中30人升讀「醫學與健康」

社會 17:59 2023/07/06

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239名學生獲8所資助大學直接錄取，將於9月入讀本地資助學士學位（資料圖片）

教育局今日（6日）表示，第二屆學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）完成遴選程序，共收到720分有效提名，當中256名中六考生獲8間資助大學發出直接錄取通知，錄取率達35.6%，比去年升10個百分點，最終有239人接受錄取，「計算科學與工程系」錄取最多人，共47人，另有30人直接升讀「醫學與健康」。

第二屆直接錄取計劃共收到來自382間中學的720份有效提名。參與計劃的8所本地資助大學於過去數月為所有獲推薦學生安排面試，並仔細考慮了每位學生的特質。各大學在今屆文憑試成績公布前，向256名應屆中六文憑試考生發出直接錄取通知，最終有239人接受錄取，並將於9月入讀本地資助學士學位課程，涵蓋的學科範疇廣泛，包括建築、測量與城市規劃及人文學科等，當中計算科學與工程系錄取最多人，共47人，其次為理學和醫學與健康，分別有44人及30人。

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教育局局長蔡若蓮表示，今屆獲發直接錄取通知的學生人數顯著增加，成果令人鼓舞。她說：「政府一直重視培育青年人，致力加強教育制度的多樣性，為不同學生創造機會，讓他們盡顯潛能。我衷心感謝各大學對直接錄取計劃的支持，並肯定學生在不同領域的多元才華。這批擁有多元才能的學生對提升香港的競爭力及我們未來的發展至為重要。」

第三屆直接錄取計劃將開放予應考2024年文憑試，並於2024年9月升讀學士學位課程的中六學生報名參加。報名詳情將於稍後公布。

政府在2021年推出直接錄取計劃，作為對學校課程檢討專責小組提出提高大學收生靈活度建議的回應。8所教資會資助大學指定了超過200個公帑資助學士學位課程參與第二屆直接錄取計劃，並為個別課程訂下不以文憑試成績為基礎的收生準則。

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責任編輯：李芷玲

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