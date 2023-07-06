【迪士尼100周年】四大商場18個打卡熱點 玩攤位遊戲收集印章換獎品

為迎接盛大的迪士尼 100 周年，九龍倉旗下商場於 7 月 14 日至 9 月 3 日攜手舉辦香港最大型的迪士尼 100 周年活動 –《Disney 100: Travel Together with Wharf Malls》！由友邦香港全力支持，海港城與 LCX、時代廣場、荷里活廣場一起打造三個不同體驗的奇妙旅程，與大家重溫百年經典迪士尼作品！

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活動從多角度帶大家回顧迪士尼的世界，包括迪士尼初代作品、音樂和經典語錄，更會將經典角色場景搬到現實世界和大家走一趟充滿驚喜的旅程。海港城與 LCX 以迪士尼海陸空歷險為題，同時帶領大家穿越時空；時代廣場則以迪士尼經典金句為題打造藝術裝置；荷里活廣場就從音樂出發呈獻夏日大舞台。

▲ 迪士尼 100 周年活動出現四大商場，共有 18 個打卡點及多個線上線下活動、攤位遊戲及工作坊。

三個奇妙旅程共有 18 個打卡點及多個線上線下活動，包括攤位遊戲及工作坊。除了多年來深入民心的迪士尼經典系列和公主系列、還有近年在香港迪士尼樂園度假區大受歡迎的 Duffy 與好友、大人與 小孩都喜愛的 Pixar、Marvel、Star Wars 等等角色的打卡位都會出現在各個商場，送上源源不絕的驚喜。 另外大家更可參加攤位遊戲收集獨家紀念印章，完成指定任務後可換領多個限量獎品！各個商場亦有不同的「迪士尼 100 周年期間限定店」，讓迪士尼粉絲購買限定商品。

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