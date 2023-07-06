  • 31°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 18:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【迪士尼100周年】四大商場18個打卡熱點 玩攤位遊戲收集印章換獎品

休閒消費 17:54 2023/07/06

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

為迎接盛大的迪士尼 100 周年，九龍倉旗下商場於 7 月 14 日至 9 月 3 日攜手舉辦香港最大型的迪士尼 100 周年活動 –《Disney 100: Travel Together with Wharf Malls》！由友邦香港全力支持，海港城與 LCX、時代廣場、荷里活廣場一起打造三個不同體驗的奇妙旅程，與大家重溫百年經典迪士尼作品！

最新影片推介

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】打開運動公關的波衫衣櫃　偶像不幸離世成無價寶：多多錢不會賣

活動從多角度帶大家回顧迪士尼的世界，包括迪士尼初代作品、音樂和經典語錄，更會將經典角色場景搬到現實世界和大家走一趟充滿驚喜的旅程。海港城與 LCX 以迪士尼海陸空歷險為題，同時帶領大家穿越時空；時代廣場則以迪士尼經典金句為題打造藝術裝置；荷里活廣場就從音樂出發呈獻夏日大舞台。

迪士尼 100 周年活動出現四大商場，共有 18 個打卡點及多個線上線下活動、攤位遊戲及工作坊。

三個奇妙旅程共有 18 個打卡點及多個線上線下活動，包括攤位遊戲及工作坊。除了多年來深入民心的迪士尼經典系列和公主系列、還有近年在香港迪士尼樂園度假區大受歡迎的 Duffy 與好友、大人與 小孩都喜愛的 Pixar、Marvel、Star Wars 等等角色的打卡位都會出現在各個商場，送上源源不絕的驚喜。 另外大家更可參加攤位遊戲收集獨家紀念印章，完成指定任務後可換領多個限量獎品！各個商場亦有不同的「迪士尼 100 周年期間限定店」，讓迪士尼粉絲購買限定商品。

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

相關文章

【家居用品優惠】HomeSquare 8萬件激筍家電　名牌家具低至1蚊及1折
18:33 2023/07/05
【家居用品優惠】HomeSquare 8萬件激筍家電　名牌家具低至1蚊及1折
【短線旅遊】人均¥44起嘆深圳精緻高質私房菜　創意Fusion菜+粵菜+湘菜+福建菜
18:59 2023/07/05
【短線旅遊】人均¥44起嘆深圳精緻高質私房菜　創意Fusion菜+粵菜+湘菜+福建菜
【匠人精神】港攝影師半途出家赴台學做木匠　以愛貓為靈感創作家居手製好物
今日 12:54
【匠人精神】港攝影師半途出家赴台學做木匠　以愛貓為靈感創作家居手製好物

你可能感興趣

【家居用品優惠】HomeSquare 8萬件激筍家電　名牌家具低至1蚊及1折
18:33 2023/07/05
【家居用品優惠】HomeSquare 8萬件激筍家電　名牌家具低至1蚊及1折
【短線旅遊】人均¥44起嘆深圳精緻高質私房菜　創意Fusion菜+粵菜+湘菜+福建菜
18:59 2023/07/05
【短線旅遊】人均¥44起嘆深圳精緻高質私房菜　創意Fusion菜+粵菜+湘菜+福建菜
【匠人精神】港攝影師半途出家赴台學做木匠　以愛貓為靈感創作家居手製好物
今日 12:54
【匠人精神】港攝影師半途出家赴台學做木匠　以愛貓為靈感創作家居手製好物
著數優惠 商場活動 九倉 星球大戰 收集 Disney 商品 遊戲 Marvel LCX

最高瀏覽

【李玟離世】李玟與母親胞姊午餐後洗澡　突然浴室衝出左手流著血
今日 09:48
【李玟離世】李玟與母親胞姊午餐後洗澡　突然浴室衝出左手流著血
【人倫悲劇】62歲男持鐵鎚殺妻再追入便利店打仔 17歲兒血淋淋哭喊救命獲店員冒死相救
今日 11:49
【人倫悲劇】62歲男持鐵鎚殺妻再追入便利店打仔 17歲兒血淋淋哭喊救命獲店員冒死相救
【父兼母職】脹爆魏駿傑滿面油光做搬運工？　生活潦倒獨力湊12歲女曾想輕生
14:30 2023/07/05
【父兼母職】脹爆魏駿傑滿面油光做搬運工？　生活潦倒獨力湊12歲女曾想輕生