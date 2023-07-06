【死因研訊】患抑鬱聾啞漢出院後即跳樓亡　家屬死因庭上質疑院方翻譯安排

▲ 死者胞妹（左）及女兒（右）到死因裁判庭列席聆訊。（陳曉欣攝）

患抑鬱症的58歲聾啞漢，於2020年在葵涌醫院出院後不足24小時，在寓所外跳樓身亡，死因庭今（6日）展開研訊。死者女兒引述主診醫生供稱，其父於留院期間情況「OK」，透露父曾以紙筆表達想復工而希望出院。女兒於庭上指出，父親出院當日即透露想辭職及不想上班，更作出想安樂死的手語，質疑院方說法。死者胞妹亦質疑其兄不能用紙筆溝通，不解醫院為何在要求下才安排手語翻譯員。

死者的24歲女兒鍾樂妍供稱，父親鍾志強(58歲)是聾啞人士，平日在家中靠手語溝通。父親在2010年因經濟問題患抑鬱症，有一年需定期覆診及服藥。鍾憶述，父親在2020年4月20日向社工求助表示欲求醫，翌日在北葵涌普通科診所見醫生時，曾透過手語翻譯員表達想自殺，同日轉介至葵涌醫院。

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鍾續稱，當日父親獲手語翻譯員陪同到葵涌醫院，醫院知悉父親是聾啞人士。及至同月24日，鄭姓主診醫生來電稱父親需留院觀察，惟2至3天後再度來電，指透過紙筆溝通下認為父親情況「OK」，並指父親睡了4小時，以及引述父親憂「無咗份工」而想復工，同時擔心沒有人照顧女兒，故想盡快出院。

鍾稱，父親最終於5月6日出院，惟歸家途中稱「想死」，又指想辭職及不想工作，更做出想安樂死的手勢。鍾質疑，父親是否真的如院方所指想出院工作。

鍾續稱，父親當晚一度在家中取出錘子和剪刀，服藥後亦不能入睡，惟被問到需否求醫時表現抗拒，著自己不要煩他。及至翌日早上，鍾看見父親在沙發上用手指指著太陽穴，表達自己思緒混亂，又用紙寫上「失智」兩字，最後趁她與社工通電話時離家跳樓身亡。

死者胞妹鍾美玉供稱，對於鄭醫生稱胞兄只睡了3、4小時，情況是「OK」的判斷認為「好有問題」。胞妹指，胞兄不能用紙筆與醫生溝通，因此要求院方安排手語翻譯員為胞兄作詳細評估及溝通後再批准出院，直言「唔明點解要求手語翻譯員先有」，而鄭似乎不知道醫院有手語翻譯員服務。

胞妹指至5月5日，鄭醫生來電指其兄情況穩定及可於翌日出院，最終卻跳樓自殺。胞妹指曾於電話質問鄭，「點解出院十幾個鐘就死咗，你話冇嘢、OK㗎嘛？」

事發後翌日胞妹與葵涌醫院開會，鄭稱院方開會後認為其兄沒有問題，可以出院。胞妹指，她當時問過為何出院後，沒有安排社康護士照顧其兄，鄭回應指「社康護士同佢溝通唔到」。胞妹指雖然姪女與其兄同住，但認為一般人難以觀察病人服藥後的反應。

胞妹另透露，其兄生前被聾啞女子騙財欠債，工資大部分用作還款。醫管局一方盤問時問及胞妹有否向鄭醫生提及此事，胞妹稱不肯定。

為死者診斷的北葵涌普通科診所醫生馮冠勛供稱，死者當日由手語翻譯員陪同應診，翻譯員轉達指死者情緒低落，睡眠質素差；死者亦有幻覺，有自殺傾向及想跳樓，馮遂轉介死者至瑪嘉烈醫院急症室作進一步檢查。

聆訊明（7日）續。

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記者：陳曉欣