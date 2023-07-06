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【課外活動獎】第四屆課外活動優秀學生表揚獎 發掘學生潛能推動全人發展

親子 18:17 2023/07/06

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

香港課外活動主任協會舉辦第四屆香港課外活動優秀學生表揚獎，得獎學生陸續上台領獎。

香港課外活動主任協會成功舉辦第四屆香港課外活動優秀學生表揚獎，以表揚在課外活動表現傑出的學生，鼓勵他們積極參與課外活動、發揮個人潛能、培養正向健康的生活態度。本年度共有 190 位中、小學生獲學校提名，獲獎學生在頒獎典禮上接受了表揚和肯定。

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協會經常與學校合作，組織學術競賽、社區服務、藝術、音樂和體育等活動，為學生提供豐 富多元的學習機會，是次表揚活動乃協會推動課外活動發展的重要舉措之一。

香港課外活動主任協會舉辦第四屆香港課外活動優秀學生表揚獎，得獎學生陸續上台領獎。

學生們大談得獎感受。

頒獎典禮上，協會主席梁慧盈女士感謝各學校代表對協會的支持，展望學生能在疫情緩和後參與更多課外活動，豐富學習生活；此外，專業發展顧問洪楚英校長及林偉才校長在致辭中強調，學生應透過參加不同的課外活動，鍛鍊更多技能，成為未來的領袖。 香港課外活動優秀學生表揚獎，再次展示協會與學校推動課外活動發展的成果，而協會將為促進學生的全人發展繼續獻策出力。

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