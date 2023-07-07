【時尚人語】專訪Issey Miyake得意弟子自立門戶　CFCL環保針織服秉承大師百褶美學

▲ 曾經是Issey Miyake男裝設計總監的高橋悠介，自立門戶創立CFCL。

日本時裝大師三宅一生（Issey Miyake）於去年病逝，人離開了，品牌群龍無首，若大家覺得品牌的設計日漸如白開水般變得淡而無味，今天你就必須認識一個新的名字CFCL，品牌背後的設計師正是這位已故時裝大師的得意門生高橋悠介（Yusuke Takahashi），正所謂跟官十載，早已深得大師真髓。

港人最喜愛到日本旅遊購物，日本時裝是掃貨重點之一，這位深得Issey Miyake設計精髓的高橋悠介，是刻下日本其中一位最值得談論的時裝新貴。

他曾經統率Issey Miyake Men門下7年，直至2020年初離開品牌（半年過後男裝系列停產），及後成立CFCL（Clothing for Contemporary Life），打正旗號透過3D電腦科技創作男女合穿的環保針織服。誠然，他的設計帶著濃厚Issey Miyake的影子，但從另一角度來看，就是衝著Issey Miyake而來，要比已故的大師走得更快。

記：經濟日報 C：高橋悠介

記：你在Issey Miyake工作了7年，及後創立CFCL，他對你有甚麼影響？

C：我2010年畢業，有幸跟隨Issey Miyake學習了整整10年，他悉心教導設計理念上的基礎，在眾多的影響中，我要指出的是他對「making clothes for society」哲學中有著透徹的指導。他教的總是從服裝和風格是否對社會有意義，再強調避免被設計師個人的審美觀和成就感所束縛。

所以在2020年推出品牌時，就決定不用上自己名字，從Clothing for Contemporary Life一詞中抽取字首，這反映了我對Miyake先生設計對社會和服裝哲學上的相關性，而不只是個人風格的表達。

▲ 師承Issey Miyake的CFCL，由紗線到生產全日本製造，產品超過70%由經循環再造的塑膠樽製造。例如品牌的Pottery dress就由18個膠樽生產而成。（圖片法新社）

記：我曾經到過你位於東京表參道的專門店，所有的針織服都很漂亮，形狀非常有趣，是甚麼給你創作靈感？

C：當我還是學生的時候已經專注於用電腦程式編算針織服，在第二年我有幸獲得Soen Award（裝苑賞），這是在日本一個被公認為是年輕設計師通往成功的著名比賽，當時設計出一條標誌性的裙子，靈感就是來自電腦工程學，就好像Zaha Hadid和Frank Gehry的作品一樣。

到了今天我的靈感來源已經不再是一些建築，而是在生活上一些無名的設計，例如陶瓷、餐具、甚至椅子，這些產品已經存在好幾個世紀，設計簡單又可以改善人類生活。而我通過CFCL就是希望創作出舒適，但同時又可以豐富穿衣者感受的服裝。

記：有些人可能會覺得你的設計和Issey Miyake有著相似的地方，你要怎樣突破這個關口？

C：與大師一起工作，意識到自己和他的設計有著相似的地方，不過，我認為這是一種自然現象，有著「繼承」、「文化」和「傳統」意味。就好像日本建築界，有很多建築師都曾在建築巨匠的工作室工作數年後自立門戶的例子。

▲ 品牌位於東京表參道的專門店於去年10月開幕，非常易找，如果你懂得MoMA Design Store在那裏。（圖片品牌提供）

雖然時裝業比建築業的歷史短，但我相信類似更新和轉型的過程會持續出現，大家透過過去設計師的設計基礎從新出發和加入新的觀點，從而創建一個充滿活力和不斷發展的時尚產業，藉此反映社會不斷的變化和需求，我很高興看到這個未來，希望成為持續發展的一部分。

記：面料對CFCL非常重要，為甚麼強調面料的發展？

C：品牌88%的面料來自polyester，當中77%是循環再造，polyester是一種理想材料，因為它輕盈、顏色鮮艷、有著抗皺性和易於開發。在CFCL裏，大家可以看到許多服裝都是無縫設計，由單一材料製造針織品是一種獨特媒介，它直接由紗線製成，但要創作輪廓、懸垂感和舒適感並不容易。因此，我們每季都會花上大量時間與製造商合作開發材料。

記：今年春夏系列，面料方面有甚麼新發展？

C：CFCL幾乎所有服裝都是針織，傳統上針織服裝是便服，儘管如此，我希望致力將針織服裝成為可以在任何場合都適合穿上的服裝，VOL.5系列（品牌每季沒有主題，只用VOL. 劃分）從1960年後期的Saint Laurent標誌性的smoking和see-through系列獲靈感，我想做出一個新的smoking外觀。

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為此我應用高規格的雙面polyester，翻領用上針織邊緣形成單層，外套應用羅紋設計造出窄腰，這種技術只有通過傳統技術和精密的電腦計算才可生產出一件既輕便，具備伸縮性兼可機洗的服裝。

記：有哪些是你認為必買的項目？

C：每季產品裏，我們有一半是重覆過往的，另一半則使用上一季常用的材料，產品不會隨季節變化。作為一個剛起步的品牌，我們知道有許多顧客還未擁有過我們的產品，所以我會推薦Pottery dress和Fluted dress這兩件標誌性的作品。

▲ Fluted系列開胸針織上衣。（$5,300/圖片品牌提供）

前者是一款3D針織連身裙，有著花瓶般的輪廓，營造出從腰部到臀部的立體垂墜感。後者是美人魚連衣裙，直筒輪廓有有垂直凹槽，令人聯想到希臘神廟的柱子，兩者都可以機洗、抗皺和非常快乾。

產品查詢：Lane Crawford（2118 3388）

記者：何偉雄