【IB狀元】直資優才書院孖女同膺IB狀元榜眼　志趣相投齊赴英國升學讀經濟

▲ 優才(楊殷有娣)書院今年IB誕生一名狀元及兩名榜眼。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院自前年誕生三名IB狀元後，今年再出產一位考獲45分滿分的狀元，另有兩名44分榜眼。其中一對孖女分別成為狀元和榜眼，齊齊赴英國升學讀經濟。

▲ 優才書院自前年誕生三名IB狀元後，今年再出產一位狀元。（越玲瓏攝）

雙胞胎姊姊馮巧澄（Jessie）是今年的IB狀元，妹妹馮巧妍（Sophie）與男生陳卓熙（Chuch）同為榜眼。這三位同班同學原來也是幼稚園同學，Jessie與Sophie在優才書院就讀中小學，Chuch就在中一時才入讀。

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孖女入倫敦政治經濟學院

Jessie和Sophie姊妹倆從小的興趣相似，同樣熱愛經濟科和音樂，她們笑言大家長短處都差不多。二人IB成績優異，擬一齊入讀倫敦政治經濟學院（The London School of Economics and Political Science，簡稱LSE）經濟學系。Jessie說選科以興趣為先，對將來的職業持開放態度，或向學術研究方面發展。她在9年級（中三）時曾參與學校舉辦的國際經濟奧林匹克香港區選拔賽，令她覺得經濟學「好玩又有思考空間」。Sophie則認為經濟學無法死記硬背，要掌握概念再融會貫通，富挑戰性。

兩姊妹從不補習，Jessie靠平日專心上堂而取得佳績，對她而言接收訊息比翻閱書本更容易入腦。她與妹妹不時討論學術問題，還會一起溫書，可以鞭策彼此學習。Sophie表示，「一起溫書對我來說很重要，令我更自律」，這是她們姊妹專屬的溫書方法。

父母對她們的學業較放手，也是對女兒們的一種信任。Jessie提及爸媽只要求她們盡能力把事情做到最好，壓力都是她們給自己的，Sophie也直言父母一向沒給予壓力。

除了學術成績外，姊妹在音樂藝術方面亦表現出眾。Jessie喜歡彈鋼琴，有意報考演奏級，她更參與歌曲製作，與朋友合作作曲，並預告即將有一首歌曲面世。而Sophie自小與姊姊一起學琴，既會彈鋼琴，在繪畫方面也有潛質。

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男榜眼留港讀醫

榜眼Chuch將升讀香港中文大學醫學院，他受過往經歷影響，加上曾接觸醫療團隊，早於小學時已打算修讀醫科，並為了達到目標，在小六至初中階段做好預備。他認為首要提升英語水平，「英文夠強很有著數，當然也要平衡其他語言。」

Chuch在IB課程修讀中文、英文、數學、化學、生物和經濟科，他有感讀IB最難的是時間管理，要完成知識理論（Theory of Knowledge，簡稱TOK）、拓展論文（Extended Essay，簡稱EE），考驗個人的哲學思考、批判性思維、專題研習能力等。他又分享自己的奪分策略︰

知道自己哪科較弱，就要確保在其他科目不失分，以免最後分數低過大學取錄的要求。

他憶述小學時成績未如理想，父母曾為他升中感到擔心。只是升中後他發奮終名列前茅，嘗到成功的滋味，加強他的自信心，「當你得到一次成功的機會，你再也不想放下這種感覺，想繼續追趕下去。」平常學習全力以赴的Chuch，私下也愛打機，有時更不自覺花了數小時打機，但他認為只要做好時間管理，就能平衡學業及興趣。

▲ 狀元和榜眼孖女將赴英國讀經濟學，男榜眼則留港讀醫 。（越玲瓏攝）

校長︰IB要求更難更高

隨著全球走出疫情，今年IB成績復常，狀元人數銳減。優才(楊殷有娣)書院校長譚國偉博士認為，主要由於今年回復IB正常考核，前年因疫情只考約三分一試卷，去年上升至約三分二試卷，今年則全面復常。他指全球IB平均分由前年的33分，到去年的32分，今年則為約30分，從平均分的下跌可見整體IB要求更難更高。

優才書院推行中學文憑試DSE及IB雙軌課程，譚校長表示DSE著重文科或理科，IB則文理兼備，他建議如學生想選純理科，DSE會較適合他們，相反如學生文理皆精就可以揀IB。近年愈來愈多家長考慮讓子女讀IB，譚校長指出IB除了對語文能力要求較高，尤其是英語能力，還講求自主學習能力、具備做專題研習的能力等，學生宜因應能力及興趣來選擇課程。

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記者︰駱秀玲