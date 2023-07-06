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司局長等現身立法會撑區議會修例草案　最年輕支持者剛滿月？

政治 18:08 2023/07/06

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

立法會議員林琳一家。（趙居逸攝）

區議會修例草案今日獲立法會全票通過，有關方面十分重視，署理行政長官陳國基率在港司局長齊齊現身議會撑場，公眾席上，亦有不同年齡層的市民在場。現身立法會支持的，還有一位剛滿月的BB，即民建聯林琳兒子「波波」。

上月榮升媽媽的民建聯議員林琳昨日復工即大派豬腳薑醋，兒子今日滿月，林琳便帶着「波波」和丈夫到立法會和大家見面。

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波波一現身，議會外的氣氛即活躍起來，多位議員紛紛上前要求合照，雖然多位議員都話波波好似爸爸，不過林琳沒吃醋，認同確實「同爸爸一樣樣」。

立法會議員陳家珮與波波合照。（趙居逸攝）

揀今日入立法會，原來還有另一用意，林琳話，是想帶波波過來支持「契媽」，即主責區議會改革的民政及青年事務局局長麥美娟。話音剛落，正在熟睡的波波，即刻舉起小手，爸爸就問「你又想發言啊？」

立法會即將「放暑假」，不少議員都準備外訪，林琳則話，自己希望多點陪伴波波，「我好驚細個陪得少，以後長大了都唔黐我。」她今日亦趁機帶波波，試用了立法會的育嬰設施，「我覺得OK」指立法會共有2至3個育嬰室，裏面的設施亦一應俱全。

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撰文 : 傅流螢

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