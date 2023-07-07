【TOPick診症室】中暑可致器官衰竭嚴重需洗腎　醫生拆解熱衰竭VS中暑成因症狀

▲ 醫生拆解熱衰竭VS中暑成因、症狀。

踏入夏天，氣溫持續高企，在戶外工作、運動要慎防熱傷害。香港港安醫院–司徒拔道急症科專科醫生高曉輝接受TOPick訪問時指出，熱衰竭和中暑都是常見的熱傷害，當體溫持續過高，有機會引致多重器官衰竭、橫紋肌溶解症等，嚴重恐接受洗腎治療。

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高醫生表示，熱衰竭和中暑都是熱傷害的病症，不過兩者的成因、症狀、嚴重程度各有不同。

熱衰竭

當人體流失大量水分，會導致血壓降低，心跳加速，當心臟輸出量不足時，會引起一系列症狀，包括頭暈、昏厥或肌肉抽筋等。患者會出現脫水的狀況，感到口渴，皮膚濕冷，體溫一般不超過攝氏40度，神智清醒。

中暑

中暑是一個較嚴重的病症，甚至有機會致命。當時長時間身處高溫、濕度高的環境下，人體流失熱力的效能大大降低，汗水難以蒸發，令熱力不停在體內積聚，導致體溫過高。

中暑患者體溫一般超過攝氏40度，同樣會出現頭暈、肌肉抽筋等症狀，但由於無法揮發汗水，因此整個人會如發高燒一樣，身體發熱、皮膚發紅，並可能出現語無倫次、行為異常，甚至神智不清的情況。

高醫生指出，如體溫持續過高，有機會出現多重器官衰竭，包括心臟、肝臟、腎臟等；亦有機會引發橫紋肌溶解症，即肌肉溶解的情況，肌肉酵素會堵塞腎小球，導致腎臟功能受損，可能需要洗腎。

正確處理急救法

如身處戶外，發現同行人士出現熱衰竭或中暑的情況，應該立即帶其到陰涼的地方，避免繼續暴曬，然後可用濕毛巾為患者抹身、降溫；另外亦可替患者脫下多餘衣服，使其身體快速散熱。

治療方法

當患者因熱衰竭被送到急症室，醫生會為其量體溫，評估神智，如神智清醒，體溫未符合中暑的條件，且出現脫水的情況，醫生會為患者打點滴，吊生理鹽水，讓患者充分休息，補充水分，當情況好轉後便可出院。

至於中暑患者，一般會用濕毛巾為其抹身，或在額頭、腋下、腹股溝位置進行冰敷，甚至使用冷凍氈設備；另外亦可採取體內降溫的方法，如注射冷凍的生理鹽水，將血液降溫。而醫生會使用探熱器，持續監測患者體溫，以免體溫驟降。

預防中暑貼士

高醫生提醒，要預防中暑，做運動前應補充足夠水分，以免流失過多汗水，出現熱衰竭的情況；如運動期間感到不適，應立即停止，並到陰涼的地方休息。

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記者：沈佩珊