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【IB放榜】港產23名IB狀元按年急跌75%　佔全球比例低過疫前水平

社會 18:24 2023/07/06

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

聖保羅男女中學2名應屆IB狀元及11名榜眼今早（6日）見記者。（陳靜儀攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，隨著今年考試模式「復常」，全港誕下23名「IB狀元」，比去年同期大減75%，回復「成績通脹」前的2020年數字；港產狀元佔全球狀元比例12.8%更低過疫情前2019年水平。IB課程總幹事解釋，應屆考生在新冠疫情下受到「有限度影響」，故決定將今屆IB成績分佈回復至接近疫情前水平。

多間直私名校昨晚起相繼報捷，惟多校出產狀元人數及成績均遜於去年。據IB回覆本報表示，本港36間IB學校、共2,275名IB考生之中，只有23人考獲45分滿分，成為IB狀元，較因應疫情調整成績的2022年（130人）及2021年（93人）為低，但跟2020年以「預測成績」評級的人數相同；若跟疫前2019年34人相比，仍低出逾3成。至於全港狀元佔考生比例1%，亦遠低於過往兩年的4.2%至5.9%，但回復至2020年水平。

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而在全球179名狀元之中，港產IB狀元佔12.8%，跟去年同期14.5%低1.7個百分點；至於港生整體平均分36.4分，較去年稍遜1.96分，但是高於球的30.24分，表現仍高於全球水平。

IB課程總幹事解釋，去年2次IB考試已分階段調整成績分佈，比前年更接近疫前2019年水平，而今屆考生受疫情有限度影響，為了跟其他國際考試機構保持一致，已決定將今屆IB成績分佈調整至接近疫前水平。然而，IB設定成績界限時，仍持續採取因應疫情導致教學中斷的緩解措施。

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記者：馮琪雅

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