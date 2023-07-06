【李玟輕生】精神科醫生：婚變喪偶均屬抑鬱症常見發病原因　認知性病徵克服時間長成輕生高危窗口

▲ (資料圖片)

女星李玟於周日於家中輕生，送院後病情未有好轉，周三於瑪麗醫院離世，姊姊李思林及李秋林公布其死訊，指

李玟於數年前患上抑鬱症，希望現時她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬。

精神科專科醫生黎榮謙向TOPick表示，抑鬱症誘發原因與多個因素有關，包括病人家族史、兒時經歷以及有否濫藥的習慣等，其中婚姻關係、喪偶等，均是高危的原因。病人具有情緒低落等徵狀2星期，並且具持續性，則可以被診斷為患上抑鬱症。

黎榮謙指，抑鬱症的患者會心事重重、沒有動力工作及外出社交、沒有胃口，以及暴瘦等。他表示，不少患者均會察覺到自已有問題，起初即使沒有食慾亦會強迫自己進食，但如連「食都唔想食」，就是病情惡化的其中一個徵兆。

他表示，抑鬱症患者普遍面對兩大難關，其中部分病人難以面對心理關口求醫，即使求診均未必願意服藥，令到病情較為棘手。另外，病人的病徵分為生理性病徵(嘔、無法集中精神)、以及認知性病徵(覺得無希望、認為已是絕路)等，部分病人的生理性病徵得到控制，惟認知性病徵仍待克服，這段期間是病人輕生的高危窗口。至於由病情惡化至輕生的時間，就因人而異。部分性格較衝動病人，需時可能較短。

根據醫管局紀錄，2022-23年度於醫管局確診患有抑鬱症，並接受治療的人數，共有66,000人，較5年前的56,100，合共多近兩成。

HKET APP健康台更多都市疾病影片︰https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋