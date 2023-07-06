【亞洲萬里通】10月起兌換日本來回機票多5000里數　7.13國泰勁推4.5萬機位兌換

▲ 國泰航空將在今年10月1日再次調整亞洲萬里通（Asia Ｍiles）飛行獎勵換算表。（資料圖片）

國泰航空將在今年10月1日再次調整亞洲萬里通（Asia miles）飛行獎勵換算表，其中較多港人兌換「超短途」經濟艙機票去台北和高雄，單程里數維持7,500里不變。不過最大影響肯定是將短途分拆為兩個區域，最多人兌換的日本機票，將屬於「短途─類別2」，經濟客艙單程里數由10,000里，提高至12,500里，即是兌換日本來回機票會多了5,000里，由現時20,000里增加至25,000里。

不過國泰同時公布另一消息，將在7月13日中午12時，推出新一輪「國泰航空里賞航班」，多達4.5萬張9月出發機票可以兌換，涵蓋逾20個航點，包括日韓台及歐洲等多個地點，市民屆時要留意詳情。

國泰對上一次在2018年調整Asia Ｍiles飛行獎勵換算表，而今年一月表示在今年會增加可兌換機位數量，是2019年的2倍，而今午公布的最新安排，將會再次調整國泰航空及其他航空夥伴的飛行獎勵換算。

新換算表分為6個飛行距離區域：

1. 「超短途」1-750 哩數（包括：河內、馬尼拉、台北、廈門）

單程經濟客艙7,500里、特選經濟11,000里、商務客艙16,000里，維持不變；但頭等艙不適用。

2. 最大分別，將短途區域分為2個類別：

• 「短途–類別1」751-2,750 哩數 （包括：北京、吉隆坡、首爾、上海和新加坡等城市）

單程經濟客艙同舊有短途里數不變，維持10,000里；不過特選經濟至頭等艙的里數都有上調2,000至3,000里。

•新增「短途–類別2」751-2,750 哩數（包括：日本東京、大阪、雅加達、孟買等城市）

單程經濟客艙較舊有短途里數多2,500里，需要12,500里；而特選經濟至頭等艙，更大增5,000至10,000里。

3. 「中途」2,751-5,000 哩數（包括：杜拜、悉尼（雪梨）、特拉維夫)

單程經濟客艙則由現時22,000里減至20,000里；不過特選經濟至頭等艙更激增8,000至20,000里。

4. 現時「長途─類別1」及「類別2」則合併為「長途」5,001-7,500 哩數，（包括：倫敦、巴黎、三藩市、溫哥華）

除了單程經濟客艙由30,000里減少至27,000里；特選經濟劃一上調至50,000里、商務及頭等客艙更大幅上調至84,000里及125,000里。

5. 「超長途」7,501+ 哩數（包括：芝加哥、紐約、多倫多)

同樣除了單程經濟客艙由42,000里減少至38,000里；特選經濟上調至75,000里、商務及頭等客艙更大幅上調至11,000里及160,000里。

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國泰表示，修訂後的飛行獎勵換算表將適用於2023年10月1日或之後所簽發的獎勵機票。於2023年10月1日或之後更改出發日期，所需里數保持不變。但在10月1日或之後的更改行程，將根據修訂後的飛行獎勵換算表進行計算。

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對於變相是否Asia Ｍiles里數貶值，國泰解釋，此調整能夠為會員提供更多可兌換方式，以便他們能夠兌換心儀航班的機位，相信這些變化將為會員帶來多更大得益。

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責任編輯：吳雋妍