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《奧本海默》IMAX場次開始預售　放映全亞洲獨家35mm菲林版本

娛樂 18:27 2023/07/06

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《奧本海默》

大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）自編自導的全新作《奧本海默》（Oppenheimer），以IMAX技術拍攝，帶領觀眾見證神秘的「原子彈之父」如何冒著毀滅世界的風險去拯救世界。

影片由斯里安梅菲（Cillian Murphy）飾演「原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer），艾美莉賓特（Emily Blunt）飾演其妻兼生物學與植物學家凱瑟琳（Katherine “Kitty” Oppenheimer），金像影星麥迪文（Matt Damon）飾演領導「曼哈頓計劃」（Manhattan Project）的萊斯利格羅夫斯將軍（General Leslie Groves Jr.），羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演美國原子能委員會創會成員之一劉易斯斯特勞斯（Lewis Strauss）。

全亞洲獨家35mm菲林版

《奧本海默》採用IMAX 65毫米及65毫米大片幅菲林攝影的拍攝技術，同時也是有史以來首部以IMAX拍攝部份黑白片段的電影作品。

由即日起，IMAX場次開始預售，這次更有全亞洲獨家《奧本海默》的35mm菲林版，將於百老匯院線旗下的百老匯電影中心、MOViE MOViE Cityplaza 及PREMIERE ELEMENTS上映。

基斯杜化路蘭

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撰文 : TOPick柴犬出動

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