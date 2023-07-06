【返老還童】富豪公開千萬元「回春療程」秘方　早上11點前吃晚餐每晚睡覺測勃起次數

▲ 富豪公開千萬元「回春療程」秘方：早上11點前吃晚餐、每晚睡覺測勃起次數。

青春永駐是很多人心中所願，美國一名億萬富豪竟真的將這願望付諸實踐。為了讓自己成功「回春」，這名富豪不惜每年豪擲千萬訂製「回春療程」，近日還公開箇中秘方。

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美國45歲科技富豪Bryan Johnson為了能夠逆轉衰老，每年花費200萬美元（約1,560萬港元）聘請醫生訂製「回春療程」的事跡，自從被曝光後，引發不少討論。今年5月，外國媒體曾報道其與父親及17歲兒子，三代人互交換1公升血液注入體内以保持青春，做法震驚國際，就連美國食藥署（FDA）也發聲不鼓勵如此偏激行為。但Bryan絲毫不受輿論影響，直至最近，他在Twitter上回覆了表演藝術家Martina Markota的提問，再公開「回春療程」中的其他細節。

上午吃完「晚餐」、睡覺時測勃起次數

Bryan表示，自己每天都在早上5點鐘起床，然後服用24種補品，每日共100種以上的補品。最令人驚訝的是，Bryan的晚餐會安排在上午就吃完：

我從早上6點到11點之間吃東西。我每日的最後一餐，是在上午11點。

同時，Bryan嚴格遵守素食飲食計畫，每日服用富含肌酸和膠原蛋白的綠色果汁，限制每日攝取1,977卡路里以内的熱量；並習慣用茶樹油和抗氧化凝膠刷牙、用牙線清潔牙齒。

另外，Bryan每日早上都會健身鍛鍊1小時，每周進行3次高強度鍛鍊。最後，他還公開了睡前習慣，表示會戴上抗阻藍光的專用眼鏡2小時，以維持睡眠品質。更驚人的是，由於Bryan常監測自己的生命徵象（vital signs），所以他在睡前還會將自己連接到一台機器，在半夜睡著時，機器會計算他在期間的陰莖勃起次數，以時刻觀測自己能維持得和青少年一樣。

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責任編輯：羅嘉欣