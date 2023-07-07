【天價醫療】台名醫美國滑雪摔斷肋骨　睇急症竟收天價醫療費單：台灣的100倍

▲ 醫生美國滑雪摔斷肋骨，睇急症收天價醫療費單。

出門在外受傷送院，醫療費用隨時索價甚高。台灣一名婦產科醫生今年6月在美國阿拉斯加滑雪時，不慎摔斷了2根肋骨，被送往當地最大的醫院急症進行檢查及治療，收到帳單時竟發現醫療費用，高達新台幣52萬元（約港幣13萬元），打折後也要支付新台幣41.5萬元（約港幣10.6萬元），金額高昂得相當驚人。

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台灣知名婦產科醫生鄭丞傑，日前在Facebook專頁分享「美國醫療收費初體驗」，提及自己今年6月阿拉斯加滑雪時跌倒，從陡峭的雪地中翻滾了近20米，4天後出現背痛、咳嗽、打嗝、打乞嚏，甚至深呼吸時會疼痛的徵狀。

其後友人將他送往阿拉斯加最大的醫院，經電腦斷層掃瞄後，發現他有2根肋骨斷裂，於是在急症室留醫6個多小時，並在打完止痛針後即離開。

而他近日公開帳單，發現總價竟高達差不多等於新台幣52萬（約港幣13萬元），經過打折後變成新台幣41.5萬元（約港幣10.6萬元），其中電腦斷層掃描費用為新台幣28萬元（約港幣7.1萬元）。鄭丞傑指，費用約是台灣的「55倍左右」，形容相當嚇人。

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鄭丞傑憶述當時情形，指自己在急症室輪候了1個小時，才被安排進檢查室，又再等近1個小時後才見到醫生。他指自己躺了5個小時左右，和醫生前後聊了6 分鐘，直言「醫生實在太忙」。

鄭丞傑表示，在6個多小時於急診空間的使用費，合共新台幣20萬元（約港幣5.01萬元）出頭，表示可能是台灣的100倍以上，「感覺好像住了一次大飯店的總統套房」。他又指，幸好自己有投意外保險，

不然這一筆帳單真是嚇死寶寶了。

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責任編輯：羅嘉欣