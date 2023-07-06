【啟德體育園】主場館開合式上蓋鋼構件全部抵港  主要設施2024年底前竣工

▲ 開合式上蓋鋼構件於中山及東莞生產及併合後，分成八組以船運抵香港，部份組件已停放在主 場館內準備組裝。

啟德體育園主場館大型開合式上蓋的預製鋼構件於今日（6日）全部運抵香港，標誌著主場館的上蓋工程踏進了關鍵階段。開合式上蓋設計令主場館可以全天候開放，在不受惡劣天氣環境影響下舉辦不同類型的國際級體育盛事及文娛活動。以鋼材製造的重型上蓋配備嚴格的隔音規格，令主場館成為全球具備最高效隔音功能的運動設施之一。

啟德體育園表示，主場館的可開合大型上蓋為啟德體育園主場館的主要特色之一。整個主場館的上蓋及主鋼桁架，由15,000噸鋼材組成，其主鋼桁架跨度達180米，而東西兩邊的開合式上蓋重逾4,800噸。相關構件在中山及東莞生產後，分成8組由水路運抵香港。

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項目團隊利用綜合數碼科技，如「建築信息模擬」及「可供製造及裝配的設計」等技術，事先把整個施工過程視像化，提升裝嵌的精準度，有效優化整個設計及施工的程序。隨後會以先進的「超大型構件液壓同步提升技術」，將開合式上蓋的構件整體吊升到預設位置，此方法大大提升安裝施工效率、質素和安全。

啟德體育園的主要設施預計可分階段於2024年年底前竣工。園方表示，期待在不久的將來為香港帶來嶄新及多元化的大型體育盛事，以配合政府落實體育普及化、精英化和盛事化的政策目標。

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責任編輯：吳雋妍