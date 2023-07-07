政府禮品店今開張　陳國基夥卓永興、黃偉綸齊幫襯騷「戰利品」

▲ 陳國基、黃偉綸、卓永興滿載而歸。（政府新聞處圖片）

「政府禮品店」實體和網上店舖今日開張，有多款精美產品供選購，禮品款式多元，有碗碟套裝、茶壺、茶杯、咖啡杯、餐具、文件夾、筆記簿、購物袋和玩具熊等，部分印有區旗、區徽、香港風景、旅遊景點和「開心香港」。

▲ 印有香港風景、旅遊景點和「開心香港」設計的產品。（政府新聞處圖片）

市民或旅客若想親自到實體店選購，可到政府總部東翼一樓，營業時間為星期一至五上午10時至下午6時。至於網店，則可登入網站訂購。

署理行政長官陳國基話，自己和政務司副司長和財政司副司長黃偉綸迫不及待率先到實體店幫襯，不止逛一逛，還選購心儀精品，形容禮品店「麻雀雖小，五臟俱全」。

陳國基的「戰利品」包括一組茶具套裝和兩組碗碟套裝，大讚精美別緻。卓永興則選購了一套特區區徽碗碟4人套裝(強瓷一套18件)、4隻香港景點的瓷杯送給辦公室同事，以及一本特區區徽筆記本和一個彩虹布袋自用。

▲ 印有香港特別行政區區旗和區徽的產品。（政府新聞處圖片）

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