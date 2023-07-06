【氫能世代】城巴本港首個加氫站驗收　擬明年港島建第二個

▲ 城巴在西九龍車廠興建全港首個加氫站，預計今年稍後可投入服務。（城巴提供）

城巴去年中引入全球首輛3軸雙層氫能巴士，並籌備興建加氫站。城巴今日（6日）表示，旗下位於西九龍的香港首個加氫站核心設備已於中集安瑞科旗下中集氫能廊坊製造基地（「廊坊基地」）完成生產，並將於8月在香港完成安裝，預計於10月完成安全檢測及人員培訓後正式投入服務，配合配備IV型車載儲氫瓶的首輛氫能巴士使用。

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城巴又表示，明年將引入不少於5輛續航力超過400公里的量產型氫能巴士，為滿足供氫需要，同時考慮到短期內氫能源車不能通過隧道，因此城巴計劃明年於港島建造另一個加氫站，規模更大，料可為量產型氫能雙層巴士供氫，工程團隊正同政府有關部門商討，計劃有待政府審批，料透過九龍及港島的供氫站，可測試氫能巴士行走不同路段的表現，更有效協助政府測試氫能源車輛。

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責任編輯：吳雋妍