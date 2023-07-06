【區會改革】港澳辦︰必將有大批代表性廣、專業質素高的有識之士積極參與

▲ 立法會今日三讀通過《2023年區議會（修訂）條例草案》。（資料圖片）

立法會今日三讀通過《2023年區議會（修訂）條例草案》，港澳辦及中聯辦分別發聲明支持。港澳辦形容，這是香港特區政府全面落實「愛國者治港」、不斷提高治理水平的又一重要舉措，必將為推動香港從由亂到治走向由治及興發揮重要作用。

中聯辦︰對提升地區治理效能具重要意義

港澳辦發言人稱，重塑區議會制度，使區議會回到《基本法》規定的非政權性區域組織的正確軌道，有利於特區行政主導體制的貫徹落實。港澳辦相信，重塑制度後，必將有一大批愛國愛港立場堅定、代表性廣泛、專業素質高、熱心服務市民的有識之士積極參與區議會工作中，共同致力於特區的良政善治。

中聯辦對通過修例草案表示歡迎，認為對於提升地區治理效能、完善香港特區治理體系具有重要意義。發言人稱，特區重塑區議會制度得到了社會各界的廣泛支持，相信在港府有效組織下，新一屆區議會必將成為特區政府開展基層治理的堅定支持力量，協助政府提升地區治理效能。

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責任編輯：戴朗希