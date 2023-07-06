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【區會改革】民主黨個別成員有意參選　羅健熙︰會評估能否堅持民主黨理念

政治 22:04 2023/07/06

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民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

立法會今日三讀通過《2023年區議會（修訂）條例草案》，民主黨主席羅健熙表示，有黨員有意參加下屆區議會選舉，民主黨會評估有意參選者能否堅持民主黨理念。

羅健熙今日出席網台節目時稱，現正開放予黨員表達參選意向，3月起亦陸續收到黨員表示有興趣參選，大部分是現任或前任區議員，稍後會與有意參選者商討定位和選舉策略。

羅健熙︰政府對待民主黨的態度未見放鬆

羅健熙稱，暫時未掌握有意參選人具體數目，至今沒有「中間人」就選舉接觸民主黨。他續指，沒見到政府對待民主黨的態度有所放鬆，所以難以評估入閘機會。黨內財政方面，羅健熙表示財政出現困難，要嘗試透過晚宴等方式籌款。

劉慧卿︰如令民主黨聲譽受損須承受後果

前民主黨主席劉慧卿稱，民主黨不應受屈辱，如果有參選的黨員做出損害黨聲譽的行為，須承受後果，直言「民主黨人應做回議員該做的事。」

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責任編輯：戴朗希

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