【樂壇天后】鄭欣宜被李玟家姐誤爆患抑鬱症　Joyce「失蹤」兩個月未有歸期

歌后李玟（Coco）離世，終年48歲。李玟的家姐Carol與Nancy在7月5日發文指Coco在數年前患上抑鬱症，近日病情急轉直下在家中輕生。

Coco的二家姐李思林（Nancy）在昨日（7月6日）接受台灣媒體訪問時，意外爆出鄭欣宜（Joyce）患有抑鬱症！

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欣宜患抑鬱症？

李思林接受台灣媒體訪問時，透露Coco在狀況欠佳的情況下，依然掛心同樣受抑鬱症困擾的鄭欣宜，並指：「她說她不快樂，我想幫幫她」。

她接受TVB娛樂新聞台語音訪問時也說：「佢臨到最後一日朝早起身同我講，佢諗起欣宜，好想打電話畀欣宜，我叫佢要努力康復，唔單止可以幫到欣宜，佢可以幫到好多好多人，感受到佢好有愛，喜歡將正能量傳遞畀人。」

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欣宜「失蹤」兩個月

欣宜自從3月開個唱後，在《十大中文金曲頒獎音樂會》及《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》分別獲頒「最優秀流行女歌手大獎」、「年度女歌手金獎」成大贏家，可是她均失蹤沒有出席頒獎禮。

期間有傳她因「戀愛腦」要忙拍拖，早前更誇張到誤傳死訊，而經理人林珊珊則回覆傳媒指她「療傷之中」，不少樂迷都非常關心其情況。

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後來，有指欣宜眼見身為獨立歌手的好友許廷鏗也能擁有自家音樂品牌，自覺地位「升呢」應擁有自家音樂品牌，故提出要公司「科水」讓她自立門戶，望擁有更大的自由度及話事權。

可是另開新音樂Label，宣傳、製作、營運要自負盈虧，投資額少則數十萬，大則可近千萬，故經濟效益的大前提下，唱片公司以「容後再談」暫緩欣宜的訴求。

據知因公司不答應她的要求，令欣宜感不滿，故狂推工作，更拒跟唱片公司有任何聯絡，以擺出無聲抗議姿態。

▲ 鄭欣宜在今年3月於紅館舉行3場演唱會。（IG圖片）

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