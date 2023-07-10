【公屋裝修設計】公屋廚房裝修攻略

網民常說「住公屋先係王道」，公屋不只租金便宜，在室內裝修上稍加心思，居住體驗更可媲美私樓！近年愈來愈多人豪裝公屋，公屋裝修設計亦多次掀起熱話，尤其每天都要煮食的廚房，更是大家需要動腦筋的地方。到底空間狹小的公屋裝修設計如何改善居住或煮食體驗？立即與大家分享公屋廚房裝修攻略！

公屋由上世紀50年代發展至今，已經有超過70年歷史，無論是哪一時期的公屋，受香港寸金尺土的先天條件限制，一般呎數由300呎到500呎不等，空間雖小，但只要透過規劃好好運用空間，小小蝸居亦變成不少人的理想樂園。

公屋租戶須遵守房署指引 改動廚房灶台宜盡早申請

香港公屋多數為租住性質，一般以「清水樓」狀態租予租戶之餘（意思是除了廚房、廁所鋪有地磚、瓦仔，其餘地方包括牆身及地面則只得批盪，沒有任何飾面，不同私樓般連帶地板和基本油漆），新近落成的公屋更不設任何間隔，方便租戶因應需要自行設計規劃房間。

雖然搬入、遷出以至裝修都看似簡單容易，但公屋租戶在裝修時必須遵守由房屋署（房署）提供的「公屋裝修指引」。房署會不定時派員巡查以確保租戶沒有違反指引，於單位進行不合規的改動，包括改動廚房、廁所或浴室間隔牆、大門、廚房門及隔音窗等等。在此前提下，要改動廚房豈非不可能？當然不是，事實上只要向房署提交申靖，獲得房署批准後便可改動廚房灶台位置、窗花及廚房牆身瓦磚等，讓煮食體驗臻至完美。值得注意的是，不論公屋抑或者居屋，均不能拆或改動廚房主力牆，否則會影響樓宇結構，而其他改動申請過程亦需時數月，有意改動的話應盡早向房署提交申請。

善用空間 原裝、美觀兩者兼得

過去幾年，不少人都愛上居家煮食，除了飯廳，最愛流連的地方就是廚房，對廚房的要求高了，難免想重修裝修一番為廚房「升呢」。為免將來遷出時要還原居所，裝修可從以下入手：

● 完善的收納空間

- 安裝吊櫃向高空發展、增加廚房空間

- 廚房角落位置訂製轉角櫃或加入轉角轉盤，方便收納大型廚具，用盡角落每一個空間

- 於吊櫃與工作枱面之間的牆身位置安裝掛牆置物架以擺放不同類型的用具、調味料，方便煮食時隨時提取使用

● 廚房爐具選用

為了節省更多空間，讓大家煮食時更輕鬆寫意，嵌入式爐具或抽油煙機均是理想選擇。

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● 選擇易潔的物料

易潔的廚櫃物料亦有助提升廚房的美觀度，如以無縫石、石英石、麻石或不銹鋼製作的枱面，美觀之餘亦易清理；爐具方面則可選擇搪瓷、不銹鋼、強化玻璃或陶瓷玻璃面，雅致乾淨，令你廚房亦能「出得廳堂」。

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（資料由客戶提供）