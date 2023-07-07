【創意料理】廚神太太無蟲不歡　自製蟲蟲創意料理甜品都加料

▲ 廚神太太自製蟲蟲創意料理。

每個人對美食的定義都不同，中國一對網紅夫婦家裡的一日三餐都以蟲子入菜，丈夫透露，太太自創出很多特殊料理，例如蠶蛹餃子、蠶蛹薄餅、燒賣，甚至香蕉酥都要加入蟲子，令網民大呼噁心。

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微博專頁「五行屬二」近日上載了一條影片，丈夫拍攝了太太做蟲子料理的過程，他笑言太太是一名「廚神」，基本上每日三餐都有蟲入菜，以大火快炒、油炸等不在話下，更會自製蟲蟲餃子、燒賣、包子、蟲凍、烤串、薄餅、蒸蛋等，甚至連水果盅、甜品等都加入蟲子。

▲ 中國有一對網紅夫婦日日食蟲。（影片截圖）

雖然看起來噁心，但丈夫強調老婆的廚藝很好，這些蟲子料理都好好食。網民卻十分震驚，「油炸我能接受，水果撈和做湯那個我真的有些難受」，「你老婆上輩子是鳥吧？」、「這絕對是真愛」。

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有網民則指出，蟲子的價錢不便宜，能每天都吃這麼大量，這對夫婦的經濟狀況不簡單。據了解，這對夫婦各自經營抖音帳號，分享他們的吃蟲日常，其中女方家裡有一座專門養蠶的山，所以才能每天都食蟲。

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責任編輯：王明芳