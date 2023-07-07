【暑假商場好去處】MCP「Summer In the Wooderful Land」 全港首個木育主題玩樂園

由7月15日至9月3日，MCP CENTRAL（新都城中心2期）破天荒邀得台灣親子及文青界超人氣、入場人次超過八千萬次的室內木造遊樂園—「木育森林」登港，攜手打造全港首個具無限啟發及教育性、夢幻又療癒的木製育樂主題樂園「Summer In the Wooderful Land」，透過「競技、科學、知識、闖關及療癒」5大元素，由6米高巨型森林樹屋啟程，穿梭奇幻森林大玩互動體感遊戲，欣賞主題木藝展覽及參加保育證書小學堂，從寓教於樂的過程中，讓新世代學習愛護自然、擁抱森林及守護地球等保育意念，共度別具意義的綠色夏日！

6米高巨型森林樹屋親親大自然 360度感觀體驗學習木育理念

MCP CENTRAL（新都城中心2期）「Summer In the Wooderful Land」設有6大展區，熱情的熊先生及小浣熊經已於森林入口恭迎大家，為大家的探索之旅作嚮導，帶領大家暢遊一片木系森林及原野，不妨與牠們拍下合照為木育旅程留個紀念！

即睇「Summer In the Wooderful Land」必睇必玩Check Points

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走進森林大家將可一睹6米高巨型森林樹屋，可愛又鬼馬的小狐狸更向大家揮手打招呼，沿途除可飽覽森林迷人景致外，更萬勿錯過樹屋下「木育科學區」的「木匠教室」，接觸採集自台灣以至世界各地的原木。大家將可即場化身小木工，砌砌木質四巧板及解構魯班鎖，學習榫接技巧，透過打造不同木的造型，融合STEAM教育於遊樂之中，動動手動動腦筋解決問題！而當中的「木育大樹」更透過互動裝置講解森林與木的知識、拆解年輪的秘密等等！

文青一族注意！「木育展覽區」將展出本地著名木藝團體「木碎好少年」所收集的各種回收原木素材，深入了解本地常見的回收木品種特性及生態環境，細看木材回收故事，從而傳遞木育知識，感受綠色新生活！除回收原木素材，展覽區亦會展出「木碎好少年」所打造的木工藝作品如小型足球機、木製迴力車、神秘莫測的鯨魚及港人至愛的富士山扣針等，更會解構當中使用的素材和製作原理！在此展覽區中，您亦可透過視覺、嗅覺及觸覺多方面盡情探索森林與木的知識，感受樹木獨一無二的質感及木紋。

體感模擬空中飛人挑戰膽量 射擊場身手大比併

探索迷離森林總會遇到不少驚險挑戰吧！在「木育闖關區」中有專為H･COINS會員而設，本港展區限定的「空中飛索」體感模擬遊戲，坐上飛索瞬間化身空中飛人，於森林內自由穿越飛翔，體驗緊張刺激的探險旅程，大考各位手腦協調、專注力及應變能力，完成挑戰後更可與小象、浣熊或猴子大拍合照！此外，H･COINS會員亦可參加「木育競技區」的「木球發射場」遊戲，自問童心未泯的您可一展非凡眼界與身手，利用由「木碎好少年」親製的原木機械發射器，與可愛的小動物練習射球吧！H･COINS會員只需於場內消費滿指定金額，即可參加「空中飛索」體感模擬遊戲或「木球發射場」遊戲一次。

玩樂過後想與摯愛安靜地感受森林之息？沿著森林步道走到「木育療癒區」，好奇的小野豬和小野馬將與大家結伴倚坐木鞦韆，悠閒地享受大自然的寫意時光！



(特約)