【靚女學霸】前主播梁凱寧自爆拍拖4年　Maggie：唔係睇一個人外貌【多圖】

▲ 梁凱寧（Maggie）已拍拖4年！

現年30歲的前TVB新聞之花梁凱寧（Maggie）被稱為「最美主播」，至今也深受網民愛戴，Maggie於2020年考進中大醫學院修讀碩士課程。

在去年7月初發文宣布正式畢業，於去年8月正式開始言語治療師工作，更同時為自己的廣告及製作公司「賣廣告」，也是一名KOL。

身兼多職的Maggie，更在今年書展推出著作，原來她更是事業愛情兩得意，她現身電台節目任嘉賓時罕談自己的愛情世界！

【新聞之花】前TVB靚女主播梁凱寧兼職教書 獲學生贈驚喜禮物：好感動

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

Maggie已拍拖4年

平日Maggie未有在社交平台高調「放閃」，原來女神早已「有拖拍」，她為歪歪、阿酸主持的商台節目《二人限聚》任嘉賓時公開戀情！

她說：「依家呢個拍咗4年，同之前拍咗7年嘅男朋友，佢哋都唔係大隻佬嚟。計埋中學雞拖下手嗰啲，更加唔會有大隻佬，所以我唔係睇一個人外貌就一齊囉。」

最新影片推介：陳若思專訪

自認性格麻甩

Maggie擁有甜美外表與一副好身材，她就以「性格麻甩、男仔頭兼粗魯」來形容自己，有別於幕前的斯文、正經。

她分享道：「啲男仔一開始對我有興趣，但識落好容易變咗Bro。有時啲朋友搞Christmas Party，朋友搭朋友又會帶啲男仔嚟，嚟之前會話『嘩，有梁凱寧正呀，我要去呀』，但玩完之後嘅Comment都係『嘩，好大反差。』」

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

曾被誤會公開戀情

Maggie曾在IG上載與一名型男慶祝生日的合照，兩人頭貼頭表現親密，Maggie更叫對方「My Dear」，令網民以為她要公開戀情。

她其後公開這名「My Dear」型男的真正身份，原來是她的哥哥，網民大讚她的哥哥「實在太靚仔」、「真係全家都係靚仔靚女」、「阿哥靚仔，阿妹又靚女，家族基因也太好了吧」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R