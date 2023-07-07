  • 32°C
香港時間 : 2023709日 (週日) 11:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場暑假好去處】「teamLab共創！未來園」登陸MegaBox 逾萬呎6大互動藝術沉浸式空間

特約 11:10 2023/07/07

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

由國際知名藝術團隊 teamLab 打造的《富衛保險 10 周年 呈獻「teamLab 共創！未來園」》即將登陸香港！近年於世界各地作巡迴展出之 teamLab 展覽引起朝聖熱潮及媒體報導，是次《富衛保險 10 周年呈獻「teamLab 共 創！未來園」》展覽將是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元展覽，置身由參加者 共同創造的藝術世界，在此可以發揮無限想像，每個人均成為藝術家，探索生活的無限可能性！由 2023 年 7 月 9 日至 2024 年 1 月 14 日邀請您一同走進 teamLab 互動夢幻藝術世界，感受科技與藝術完美融合的空間！

是次展覽選址九龍灣MegaBox，佔地逾萬呎、創作團隊精選了6個於世界各地廣受歡迎的作品，打造糅合視覺藝術與感知互動效果的大型沉浸空間！當中包括星級推薦的文青打卡必到的「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」及「光球管弦樂團」、親子必玩的「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」、閨蜜不可錯過升級版的「天才跳房子」、以及隨意發揮藝術天份的「彩繪城鎮」及「彩繪城鎮立體紙模型」；藝術愛好者萬勿錯過！

展覽日期由2023年7月9日起至2024年1月14日，門票由6月8日起於FWD MAX 生活體驗平台及Trip.com開始發售，早鳥優惠成人票價HK$198/兒童票價HK$148/家庭套票HK$500起！把握機會搶購早鳥優惠，親臨MegaBox體驗年度大型藝術盛事！

即睇6大藝術互動體驗空間

    點擊圖片放大
    +5
    +4

(特約)

最高瀏覽

【李玟離世】李玟二姊疑不滿「被聯名」發訃聞　李思林揭真相：不是聯合的
13:09 2023/07/08
【李玟離世】李玟二姊疑不滿「被聯名」發訃聞　李思林揭真相：不是聯合的
【自私家庭】一家大細傢俬店開餐自攜電腦上網　網民怒轟︰人無恥便無敵
12:28 2023/07/08
【自私家庭】一家大細傢俬店開餐自攜電腦上網　網民怒轟︰人無恥便無敵
【離奇死亡】29歲人夫按摩後猝死一地紙巾　父疑足浴店提供另類服務害死兒子
13:18 2023/07/08
【離奇死亡】29歲人夫按摩後猝死一地紙巾　父疑足浴店提供另類服務害死兒子