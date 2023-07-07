【商場暑假好去處】「teamLab共創！未來園」登陸MegaBox 逾萬呎6大互動藝術沉浸式空間

由國際知名藝術團隊 teamLab 打造的《富衛保險 10 周年 呈獻「teamLab 共創！未來園」》即將登陸香港！近年於世界各地作巡迴展出之 teamLab 展覽引起朝聖熱潮及媒體報導，是次《富衛保險 10 周年呈獻「teamLab 共 創！未來園」》展覽將是探索創意與實踐「共同創造」概念的多元展覽，置身由參加者 共同創造的藝術世界，在此可以發揮無限想像，每個人均成為藝術家，探索生活的無限可能性！由 2023 年 7 月 9 日至 2024 年 1 月 14 日邀請您一同走進 teamLab 互動夢幻藝術世界，感受科技與藝術完美融合的空間！

是次展覽選址九龍灣MegaBox，佔地逾萬呎、創作團隊精選了6個於世界各地廣受歡迎的作品，打造糅合視覺藝術與感知互動效果的大型沉浸空間！當中包括星級推薦的文青打卡必到的「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」及「光球管弦樂團」、親子必玩的「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」、閨蜜不可錯過升級版的「天才跳房子」、以及隨意發揮藝術天份的「彩繪城鎮」及「彩繪城鎮立體紙模型」；藝術愛好者萬勿錯過！

展覽日期由2023年7月9日起至2024年1月14日，門票由6月8日起於FWD MAX 生活體驗平台及Trip.com開始發售，早鳥優惠成人票價HK$198/兒童票價HK$148/家庭套票HK$500起！把握機會搶購早鳥優惠，親臨MegaBox體驗年度大型藝術盛事！

即睇6大藝術互動體驗空間

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(特約)