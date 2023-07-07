【暑假商場好去處】MOSTown「最GREEN『鯊』灘玩樂營！」MR.SHARK首度登港

今個夏日，馬鞍山MOSTown新港城中心將變身為「最GREEN『鯊』灘玩樂營！」，將陽光與「鯊」灘帶到室內，以一系列集保育及玩樂於一身的體驗活動，與你歡度不一樣的消暑假期！

由7月14日至8月27日，商場首度聯乘超人氣台灣原創插畫、嘴巴開開會走路的呆萌主角鯊魚先生MR.SHARK以及「海塑基金會」(A Plastic Ocean Foundation)打造「鯊」灘玩樂派對。現誠邀各位一邊探索刺激海洋世界、一邊學習保育知識，將環境保育輕鬆融入生活！



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活動期間，商場更與致力珊瑚科研、修復及教育工作的「珊瑚學院」攜手合作，於場內L3活動區舉行「『最』值得珍惜的海洋資源 - 香港珍貴珊瑚展」，精心挑選10種香港海域珍貴珊瑚骨標本 展出，更可透過顯微鏡觀賞首次於商場展出的「鹿角珊瑚胚胎」及1 星期大的珊瑚骨；而H．COINS會員更可獨家參加期間限定導賞團*，由專業導賞員講解各珍貴展品及保育資訊，以多角度深入了解海洋保育及各款珊瑚物種的特徵、棲息環境，以及獨有的生存技倆等！場內更特設親子環保工作坊*，親手製作星級推介的「Kinect船」！

會員儲印花換領鯊魚先生MR.SHARK限定精品

H．COINS會員更可參加「最GREEN『鯊』灘」印花獎賞」，以電子貨幣單一消費每滿指定金額及完成簡單步驟，即可獲贈專屬指定電子印花1枚，集齊3枚電子印花即可免費換領鯊魚先生MR.SHARK限定精品 - 以環保物料製成的「多用途戶外墊」或以環保再生纖維絨製成的「速乾斗篷浴巾」，陪你共度最GREEN夏日！

潮玩Instagram AR濾鏡 免費下載全球唯一官方Whatsapp Sticker

商場是次更聯乘鯊魚先生MR.SHARK推出全球唯一官方WhatsApp Sticker，絕對讓粉絲們愛不釋手，齊齊將夏日旅行度假的愉快心情發放給摯友！7月14日起於 https://whatsticker.online 平台將可免費下載！驚喜禮遇豈止於此？於MOSTown新港城中心Instagram專頁更可大玩2款聯乘鯊魚先生MR.SHARK 別注版AR濾鏡，打開濾鏡與沙灘潮人造型登場的鯊魚先生MR.SHARK 拍下今夏「最潮」網照，即有機會贏取豐富禮品或千色CITISTORE購物禮券，詳情請密切留意商場專頁。

(特約)