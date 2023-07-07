【商場暑假好去處】Teletubbies 聯乘YOHO MALL與您「夏日尋寶寶」！ 4大寶寶官方身高神還原

提到兒時最愛的兒童節目，相信少不了超人氣節目《Teletubbies天線寶寶》，4個可愛趣怪的Teletubbies於神奇幻想空間放空玩樂，絕對是童年回憶之一！今個暑假，由7月15日至8月31日，Teletubbies 4大角色將首度穿梭時空將神奇島帶到YOHO MALL I ，驚喜現身佔地近2,500 呎「夏日尋寶寶」主題裝置，與您齊玩捉迷藏遊戲，重溫童夢時光！

神奇島想像力大爆發！4位Teletubbies將以官方尺寸近3米身高現身YOHO MALL I中庭，藏匿於「Jumbo神奇島」８大奇幻場境等你野生捕獲！走過「尋寶放大鏡」開啟捉迷藏之旅，途經「迷離水管花」找到Laa-Laa，沿路走到4.5米高「幻影帽子山洞」與Dipsy在光影中尋覓其他寶寶影蹤；到達「『細』界之窗」找到放棄嘗試藏身的Po；更可找到在「魔法風車之森」蒙著眼說看不見的Tinky Winky。全數找到4位「大寶寶」後一起通過「尋『寶』時光門」，4位寶寶搖身一變穿起芭蕾舞裙與你於4.5米高的「虹光狂想舞台」及「七彩光影隧道」熱舞一番！



即睇「Jumbo神奇島」８大奇幻場境

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捉迷藏遊戲沿路延伸至 YOHO MALL II，全場多達60隻隱藏Teletubbies 以不同造型姿勢藏身場內等你一一捕捉，讓你體驗被寶寶們包圍的幸福感，展開不一樣的夏日尋寶寶之旅！

尋寶寶之旅出發 神奇島鬼馬大捕「捉」

尋寶寶捉迷藏之旅由YOHO MALL I中庭的「Jumbo神奇島」展開，踏過2.5米高的「尋寶放大鏡」隨即進入奇幻又充滿玩味的神奇島空間！萌爆Teletubbies 以近３米高的官方設定身高現身，仿佛從大人國而來與你大玩捉迷藏！在以神奇島花園為設計風格的奇幻世界中，與親友摯愛一起手牽手遊走迷離花園，訪尋躲躲藏藏的寶寶們！

穿梭沉浸式奇幻打卡場境 360任意角度拍攝夢幻景色

沿路走到「Jumbo神奇島」的中心位置，愛玩耍的Laa-Laa 正座在「迷離水管花」上方，奮力舉起於劇中常伴身旁的巨大橙色皮球，希望可以將自己的身影藏起來，綜藝感滿分，自問精明眼的您相信一眼便能找到這個淘氣小寶寶，來一場傳球大比併！在Laa-Laa 的左邊亦可以找到愛耍帥的Dipsy 戴著心愛乳牛斑紋帽子身處「幻影帽子山洞」的頂端盡顯好動佻皮一面，沿著小徑走進山洞中，在花草圍繞下寫意仰望欣賞4位Teletubbies為粉絲們上演的尋蹤舞影大匯演，幻彩光影投射出一個又一個開心躍動的Teletubbies，帶你瞬間置身於天真無邪的小朋友幻想世界，陶醉於沉浸式的夢幻視覺享受，記緊按下錄影鍵，拍下短影片紀錄這個甜蜜一刻，感受寶寶們神奇的治癒力量！結伴倚坐於山洞旁，更有著每位Teletubbies代表特徵的巨形草球燈光裝置，立即就一頭栽進草叢與寶寶一起在神奇島發一個奇想美夢，童真感覺隨即滿瀉！

往右邊走，就會可以找到淘氣擔當Po，只見他已經將捉迷藏遊戲拋諸腦後，放棄嘗試躲藏，反而走到最愛的「『細』界之窗」後面，通過窗框與大家打招呼！而身型最為龐大Tinky Winky 亦化身為搞笑擔當，見已經躲藏不及，索性向鴕鳥前輩取經，一於跟大家來一個「蒙著眼說看不見」在「魔法風車之森」淘氣地以雙手蓋著眼睛祈求大家找不到他，令人捧腹大笑！

4.5米高虹光舞台 在彩虹之上展現巨星氣場

「Jumbo神奇島」捉迷藏之旅尚未完結！大家穿過「尋『寶』時光門」，經過閃爍亮眼的螢光拱門隧道，與兩旁的Teletubbies 一同穿越到達「虹光狂想舞台」，只見Tinky Winky、Dipsy、Laa-Laa及Po結伴現身，搞鬼地穿上芭蕾舞裙，在彩虹琴鍵上大展舞姿，光芒四射巨星氣場盡現！神奇島之旅最後來到「七彩光影隧道」，彷如親臨Teletubbies的秘密基地，在充滿彩虹光影的隧道內，無論身為攝影達人還是攝影新手，是自拍或者合照均可輕鬆拍出質感度極高的美照！

尋找寶寶足印 YOHO MALL II延續尋「寶」奇妙之旅

尋寶寶之旅在「Jumbo神奇島」便告結束？ 全場共60隻趣致鬼馬的Teletubbies早已靜悄悄躲藏於YOHO MALL I 沿路至YOHO MALL II 1至3樓的不同角落，繼續與您捉迷藏！細心尋找路途中的小蹤影，隨著寶寶們的步伐到YOHO MALL II繼續探索一番，一起找出動作鬼馬十足的Teletubbies，為這趟尋寶寶之旅畫上完美句號！

此外，YOHO MALL I及II連接通道更於牆身特設「迷幻尋『寶』圖」錯視藝術畫，以極高逼真度將2維空間幻化成3維打卡點，讓您瞬間與超巨大Teletubbies近距離見面！好奇心爆棚的Po穿越過縮小隨意門到達YOHO MALL，Tinky Winky則於門口探出大腦袋，看來好奇Po在做什麼呢？而Dipsy及Laa-Laa則在遠處與大家招手，邀請各位齊齊尋找新樂趣！

萌爆現身！指定週末「Teletubbies見面會」 與角色互動打卡

於8月12至13日，Tinky Winky、Dipsy、Laa-Laa及Po更會驚喜現身YOHO MALL 「Teletubbies見面會」，與粉絲見面互動，誠邀大家齊齊擺出鬼馬表情拍攝至萌合照，與Teletubbies度過一個愉快又難忘的週末！



(特約)