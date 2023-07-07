【球星發福】姚明體重失控恐破440磅　妻子曝光原因：非常自責

▲ 姚明體重失控恐破440磅，妻子曝光原因：非常自責。

現年42歲、有「移動長城」之稱的前NBA球星姚明，近日傳出健康響警號，體重被指直達400斤（約200公斤、即440磅）。相關消息引發外界關注，而姚明的妻子葉莉也透露丈夫發胖的可能原因，對於未能好好照顧丈夫感到自責。

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綜合内地媒體報道，今年42歲的姚明已退役12年，現為中國國家籃球協會主席。不過，姚明退役後運動量大減，近日更被指嚴重發福，身高2米26的他體重已超過440磅，BMI（身體質量指數）達39.16，遠高於正常值24。若傳言屬實，姚明則已屬於「嚴重肥胖」水平。尤其在6月30日，姚明缺席了首屆上海籃球「明日之星」爭冠賽的啟動儀式，僅錄製影片道賀，令相關討論愈演愈烈。而在影片畫面中，可見姚明的臉頰確實圓潤不少；但他未有回應有關健康狀況的質疑。

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妻子曝光原因：非常自責

姚明的妻子葉莉坦言，姚明體重飆升的原因，可能是內分泌失調造成，這讓她感到「非常自責」。同時還指出：

家裡的車，沙發和床都必須更換，已經嚴重影響到日常生活了。姚明現在運動很少，飯量很大，工作壓力很大。

對此，不少網民安慰，人到中年難免會有肥胖問題，葉莉無需自責，反倒是姚明應有責任顧好自己身體，抓緊減肥。

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2002年，姚明被NBA以選秀狀元選中，加入NBA火箭隊，有「移動長城」之稱。當時他的體重僅有290磅，在2米多的身高襯托下，只顯得非常消瘦。姚明職業生涯共經歷8個球季，退役前獲得平均19分、9.2籃板的成績單，於2016年入選NBA名人堂。他亦曾效力中國籃球職業聯賽上海大鯊魚籃球俱樂部，如今仍是中國籃球體壇的重要人物。

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責任編輯：羅嘉欣