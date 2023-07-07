【逆境重生】車禍全身80%三級燒傷毀容　24歲男捱過20次植皮煎熬重生遇真愛

▲ 車禍全身80%三級燒傷毀容，24歲男捱過20次植皮煎熬重生遇真愛。

美國一名24歲男子，於2018年不幸遭遇車禍，導致全身皮膚8成三級燒傷毀容。隨後，他接受了20次面部重建和皮膚移植手術，仍然積極努力面對生活，更因此遇到自己人生真愛，並計劃一起同居展開新生活。

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綜合外媒報道，來自美國、現年24歲的Joe DiMeo，曾於2018年7月遭遇車禍，因汽車失控撞到路邊翻側起火，導致全身80%皮膚三級燒傷，指尖被切除，面部嚴重毀容，更失去了耳朵，臉上的疤痕還遮蓋了雙眼。

隨後，他接受了20次面部重建和皮膚移植手術。2020年8月，醫療團隊找到了一位合適的捐贈者，動用了橫跨6個外科手術團隊，共140名醫護人員，歷時23個小時為其進行了面部和手部同步移植手術。

該手術為他更換了21條肌腱、3條主要神經、5條主要血管、2條主要骨骼，並移植整張臉皮，包括前額、眉毛、鼻子、眼瞼、嘴唇、雙耳和面部骨骼，更成為了全球首個手術成功的案例。

手術後，Joe在深切治療部住了45天，隨後轉到普通病房入住2個月，情況恢復良好。不過後期Joe仍需要接受眨眼、微笑訓練等復康治療，並重新適應使用雙手。他又解釋，他的捐贈者是一位來自特拉華州的48歲中風患者，剛好在自己手術前兩天去世，並對他表示非常感激。

面對一個年齡幾乎是我兩倍的人，我並不覺得奇怪，因為我已經完全準備好重新開始我的生活了。這就是我現在的樣子，我很快就接受了這一點。

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雖然外表發生了巨大的變化，不過Joe從未擔心會因此錯失愛情，

我相信它總會來臨，因為我的內心是一樣的。除了我的皮膚，甚麼都沒有改變。

遭受意外後，Joe也因此因禍得福。他的勵志故事引起了護士Jessica Koby的注意，她透過社交平台主動聯繫了Joe，兩人因同樣喜歡鬥牛犬非常投緣，很快便墜入了愛河。Jessica稱讚男友面對挑戰時的力量和樂觀精神，令她非常欣賞。她又指，儘管對方比自己年輕8歲，但是他學識淵博，善於交談，言行成熟。

我喜歡他的溫柔、善良而且非常勇敢，儘管他經歷了一切，但他仍然積極面對、如此光明。

如今，本身處於異地戀的兩人正在計劃同居，而Joe也恢復了正常的生活，還可以再次駕駛。他坦言，車禍後讓他看清了朋友的「真面目」，反而因此才意識到誰是真正的朋友，才會讓他更加感激。同時他也表示，不會因大家異樣的眼神而感到困擾。

我經常穿短袖，這樣其他人就可以看到我燒傷的手臂，我不介意他們盯著看，因為我也會盯著看。人們可以無休止地自憐，但那不是我。

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責任編輯：羅嘉欣