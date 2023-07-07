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【令人心痛】美9歲女童因姦成孕墮胎 28歲男認2度性侵被判終身監禁

親子 14:25 2023/07/07

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女童不幸因姦成孕，一般國家都會為她進行墮胎手術，終止懷孕。不過近日美國一名10歲女童去年不幸因姦成孕，但因為身處州份有「墮胎禁令」限制，所以懷孕6周的她，被迫「跨州」墮胎，案件引起全球關注。而涉案的28歲男子近日因2宗強姦罪罪成，被判處終身監禁。

女童受害時僅9歲

根據外媒報道，根據法庭起訴書，去年7月，來自俄亥俄州的28歲男犯人Gerson Fuentes接受警方調查時，承認性侵該女童最少2次，但後來拒絕承認強姦未成年人重罪。而受害女童案發時年僅9歲，去年終止懷孕時已10歲。

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據俄亥俄州富蘭克林縣法庭記錄，Gerson在本周三（5日）承認2宗強姦罪，被判處終身監禁，最少服刑25至30年才可申請假釋。此外，檢察官指瓜地馬拉籍的Gerson無法證明在美國有合法居留權，因此他假釋後或會被驅逐出境，亦會登記為性犯罪者。

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跨州進行墮胎手術

去年夏天，印第安納州波利斯一名女醫生Caitlin Bernard向報章透露，剛為俄亥俄州一名10歲女童墮胎，令案件引起全球關注。Caitlin表示由於美國最高法院推翻「羅伊訴韋德案」，終止聯邦墮胎權，俄亥俄州在裁決後，禁止懷孕6周或以上墮胎，性侵或亂倫受害者也不例外。而該名被性侵的女童當時已懷孕了6周零3天，因此需前往印第安納州接受手術，Caitlin最終於去年6月下旬為女童墮胎，經DNA檢測後，證實胎兒的父親是Gerson。

而印第安納州當時仍允許受精20周內進行墮胎，不過，該州隨後通過法例，禁止在懷孕的所有階段墮胎，性侵、亂倫、對孕婦構成嚴重健康風險、胎兒致命畸形除外，惟正等待法庭訴訟結果，該法例被暫緩。

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