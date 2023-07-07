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【保釋獲批】涉與14歲女童非法性交案　再有3被告高院申保釋獲批

社會 11:01 2023/07/07

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涉與14歲女童非法性交案，再有3被告高院申保釋獲批。（資料圖片）

14歲女童疑透過交友程式認識6名男子後，分別與他們發生性行為，6名男子被控非法性交等罪，案件早前提堂，被告均須還押候訊，其中涉案的1名教師及1名消防員早前向高等法院申請保釋獲批。涉案另外3名被告今（7日）向高等法院申請保釋獲批，3人准以現金及人事共4萬至6萬元保釋，其間不得離港及不得直接或間接接觸控方證人等。
 
3名申請人為陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）及黃栢康（25歲，YouTuber），其中吳及黃早前曾於西九龍裁判法院申請保釋覆核被拒，今分別大律師代表提出申請，法官張慧玲聽取陳詞後，批准保釋申請。

陳准以現金及人事各3萬元保釋，吳准以現金及人事各2萬元保釋，黃則准以現金及人事各2.5萬元保釋
3人其間不得離港，須交出旅遊證件，居住於所報稱地址，每天須到警署報到，不得直接或間接接觸控方證人，尤其是事主X。
 
案中6名被告為譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，YouTuber），各被控1項與年齡在16歲以下的女童X非法性交罪。譚及曹早前於高院申請保釋已獲批。
 
控罪指各人分別依次於2023年5月3日，23日、27日、29日、6月1日及2日，譚在悅品酒店（荃灣）、陳、曹及文在葵涌旭逸酒店（荃灣）、吳在荃灣福來邨某單位及黃在荃灣絲麗酒店1房間，分別與X非法性交。

黃另被控1項襲擊致造成身體傷害罪，曹另被控1項與21歲以下女童非法肛交罪，文則另被控1項管有兒童色情物品罪；案件將於8月16日在西九龍裁判法院再提堂。

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記者：林育慧

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