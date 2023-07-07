【好去處】歐陽應霽《食硬你！》漫畫展登場　阿齋邀街坊沉浸式體驗鹹濕【內附連結】

▲ Ying Chai Eats Comix應霽搵食漫畫展覽第二彈 《Sik6 Ngaang6 Nei5 食硬你！》周六（7月8日）正式開幕登場。（歐陽應霽FB）

3月份，歐陽應霽搵食漫畫展覽第一炮《Sik6 Zyu6 Soeng5 食住上》在PMQ味道圖書館展出36幅漫畫，大獲好評，連子華神襯舞台劇《愛我別走》空檔期間，都去欣賞兼打卡，大讚老友阿齋「八彩上身」。話咁快，阿齋第二彈明天就射到嚟，Ying Chai Eats Comix應霽搵食漫畫展覽第二彈 《Sik6 Ngaang6 Nei5 食硬你！》周六（7月8日）正式開幕登場。

阿齋搞笑咁話，今次大叔佢硬撼Dirty鹹濕主題，撞正呢排metoo Youtoo wetoo 風頭火勢，無得閃無得縮，正正呢個就係最啱嘅時候重新討論鹹濕、定義鹹濕、活化鹹濕、保育鹹濕——不認不認還須認，仲向各位街坊阿哥阿姐阿叔阿嬸挑機：「話自己唔鹹濕嗰位阿姐阿哥請舉手。」

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阿齋敲鑼打鼓大聲咁講，歡迎各位街坊好友拖男帶女嚟現場沉浸式體驗鹹濕，仲話呢個展覽嘅靈魂關鍵，當然係全宇宙最抵死啜核巴閉架勢嘅香港粵語，當中相關日常飲食生活嘅粵語俚俗語，亦係佢今年開始嘅飲食語言文化檔案計劃《Sik6 Zi6 Gei2 食自己》嘅精神支柱同力量來源。

「如果鹹濕係一種味道，究竟實情係乜味道？呢種味道又會勾引起點樣嘅感覺同記憶？」阿齋自述，在一邊畫緊《食硬你》呢批畫嘅同時，一邊想將鹹濕呢家嘢具體啲轉化成飲得食得嘅好玩過癮嘢。

▲ 阿齋敲鑼打鼓大聲咁講，歡迎各位街坊好友拖男帶女嚟現場沉浸式體驗鹹濕。（歐陽應霽FB）

於是，佢第一時間將個波交咗俾「白蘭樹下」嘅阿Kit，因為相信以佢哋團隊喺調酒同製酒界嘅專業經驗，同對香港本地文化傳承創新嘅熱心，一定可以將我嘅古怪諗法變成事實。「果然呢頭見面嗰頭就靈感到，喺鹹濕/ Dirty嘅感召底下，用白蘭樹下、伏特加、苦艾酒、橄欖、檸檬、墨西哥胡椒、鮮味苦精種種材料，調出一杯我一飲就馬上覺得好正好對路嘅鹹濕嘢。」睇嚟阿齋同「白蘭樹下」阿Kit，已經將鹹濕演繹到另一個層次，而呢種層次肯定係以後佢哋各種跨界出軌創作嘅開始。

《Sik6 Ngaang6 Nei5 食硬你》展覽

地點：中環置地廣場地庫Below Ground Shop 1 , QUIET GALLERY

展期：2023年7月8至21日

時間：周一至六（11am-7pm）；周日及公眾假期（11am-5pm）

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展覽聯乘白蘭樹下合製《鹹濕》Gin酒

歐陽應霽亦爲了是次展覽與本地品牌Perfume Trees Gin 白蘭樹下 By Tankyu Distillery 丹丘蒸留所合作製作名爲《鹹濕》的特別版琴酒Gin酒。

󠀠展覽期間，歐陽應霽將與白蘭樹下創辦人張寅傑（Kit Cheung）、音樂家丁龑霆（Erikson Ting）於PMQ味道圖書館舉行一場特別的分享會。從創作故事到示範調酒、與音樂作品分享，一探展覽的豐富內容。當日歐陽應霽在分享會前後將會親自導覽展覽。

《Sik6 Ngaang6 Nei5 食硬你》展覽特別活動】

日期：2023年7月9日（周日）

時間：2:30pm-3:30pm

講者：歐陽應霽、張寅傑（白蘭樹下創辦人）、丁龑霆（音樂家）

地點：PMQ味道圖書館（H504, PMQ, 35 Aberdeen Street）

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編輯：葉翠華