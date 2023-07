【李玟離世】李玟最後露面照曝光　網民憑一點猜測狀態不佳

一代樂壇天后殞落,李玟(Coco)的離世令人痛心不捨,消息一出後,震驚整個娛樂圈!

最後一次露面

而Coco在6月30日最後一次露面照亦曝光,當天她與二姊李思林現身為好友慶生,見她身穿黑Tee,依舊留着金髮。

不過好友上載合照時就為李玟遮臉,未有公開Coco的容貌,因此令網民猜測當時她狀態已經不佳。

喪禮預計為8月

據知,Coco的喪禮將會以佛教儀式舉行,二姊李思林表示由於Coco非病逝,根據香港政府的規定,遺體需經過解剖釐清死因,因此喪禮日子目前暫預計為8月。

而且,Coco生前愛錫歌迷,故家人打算舉行一個歌迷追思會,讓歌迷好好送別偶像。

▲ Coco我們永遠懷念你。

曾比特寫長文悼念

另外,與Coco一同合作參與《聲生不息》的曾比特(Mike)曾在節目中,點名很感謝CoCo:「她變成我姐了,她也是很好的一個人,在我自己想不開的時候,我也會跟CoCo姐去聊,然後她也會給我很多建議,我愛你,COCO姐。」

如今CoCo的離世,Mike亦感到無比難過,在網上分享與CoCo的合照,並寫長文表達對CoCo思念之情,感激人生能遇上她,像姐姐般照顧他,「我們的關係卻好比家人般親近」。



消化了一整天

今早醒來,仍希望一切只是場夢

My dear Coco 姐姐,

我是有多幸運才能認識到你,

你就好像我親姐姐般照顧我

你是一個美麗而強大的人

告訴我永遠是我最強大的後盾和支持者

你隨和又感性,我和你分享開心的事,你會比我更開心

你非常照顧我,當我遇到問題時,你會把身邊所有能力者都通通介紹一遍給我,跟我一起分析。

你常常跟我說,我性格太小朋友,擔心我會有危險,要讓你先幫我篩選一遍

你不是我血緣上的家人,我們的關係卻好比家人般親近

"As long as I'm here, no one can hurt you" from one of your favourite song

你經常說你是我姐姐,但你性格卻是一個很可愛的小女孩

還記得第一次見面我說我是從小看你長大,你笑的特別開心特別大聲

我們在一起選曲到凌晨三點,然後每一首都被卡掉,終於選到了一首我們都喜歡的,確定好了,突然間你好驚訝的說了一句,啊!我不懂得這歌的中文歌詞

和你拍新歌推薦,我記得新歌推出,MV推出的時間,比你更清楚,你還問我真的嗎?我還要糾正你

每次找你聊天的時候,第一件事不是先聊天,而是要我freestyle和要跟我Battle跳舞,然後Battle到汗流浹背,才開始做正事

但是每當靜下來的時候,你都會同我分享你心底的秘密,你說如果我有什麼事,你可以隨時和我聊天,我還跟你說讓我來保護你吧!

你inspired我很多東西,你給予了我無數的信心和鼓勵,你教會我如何在舞台上成為一個耀眼的存在,你教導我要如何尊重自己歌手的身份,我的生命真的好幸運有你的出現

Thank you for being my dearly sister!

Thank you for teaching me, spending time with me.

I will work hard, practise and improve myself

Shine on stage and make you proud.

你成為了天上的星星了,那裏幸福你就去哪裏吧。

Love,

your lovely brother

Mike