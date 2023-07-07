【家庭悲劇】疑被校園欺凌致精神失常　14歲兄突「鬼上身」掐死9歲弟

▲ 14歲少年疑因精神失常，掐死9歲弟弟。（iStock圖片，非當事人）

長期受欺凌，容易造成身心創傷，做出偏激行為。馬來西亞一名14歲少年疑在寄宿學校遭受欺凌，導致出現「鬼上身」症狀，被父母接回家中靜養，沒想到他竟掐死9歲弟弟，釀成悲劇。

據馬來西亞《中國報》報道，事發於7月5日中午12時許，14歲少年留家靜養，其9歲的三弟剛好因眼睛不適，亦在屋企休息。由於任職按摩師的父親在外地工作，任職護士的媽媽上班後放心不下，打開家裡的監控查看，沒想到竟見大仔正在行兇，嚇得媽媽即時聯絡鄰居求救。

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鄰居兼目擊者的31歲女子古魯愛茵憶述，她接獲受害人母親來電後，立即跑到隔壁住所，只見哥哥當時掐住弟弟頸部，弟弟臉色蒼白，全身乏力，鄰居一邊大叫哥哥鬆手，一邊用力掰開哥哥的手，但哥哥仍未意識到自己的行為。

當鄰居成功分開兩兄弟，弟弟早已沒了氣息，雙手發紫，一動不動地癱軟在客廳地板上，媽媽趕回家中後，弟弟已失去生命跡象。

據悉，行兇少年疑因在寄宿學校被欺凌，導致精神受創，出現胡言亂語的情況，兩星期前更企圖掐死父親，慶幸父親在鄰居合力壓制下才順利脫身。校方勸喻少年留家休養，他吃藥後病情一度好轉，不料如今仍釀成人命悲劇。

馬六甲警方已就案件展開調查，由於涉及兩名未成年兄弟，當局促請民眾不要多作猜測，以免影響警方調查及家屬情緒。

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責任編輯：王明芳