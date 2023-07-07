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【微笑抑鬱】李玟生前愛笑背後患抑鬱　醫生解構「微笑抑鬱症」：2種人格易中招

醫生診症室 11:29 2023/07/07

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

CoCo在大眾面前總是樂觀愛笑、形象正面，但原來看似愉快的背後，竟然是患上了抑鬱症。

著名歌手李玟（CoCo）飽受抑鬱症煎熬，日前在家中輕生離世，終年48歲。CoCo在大眾面前總是樂觀愛笑、形象正面，但原來看似愉快的背後，竟然是患上了抑鬱症。其實除了CoCo外，有「笑顏女王」之稱的竹內結子，以及前韓國女團f(x)成員Sulli崔雪莉，都疑似為抑鬱症而輕生。有醫生專家便分享，抑鬱症中也有一類屬「微笑型抑鬱」，患者往往不願把個人情緒外露，但當獨處時，便很難長時間保持「微笑」狀態。

最新影片：

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【TOPick診症室】男子以為患主婦手實為香港腳感染　醫生拆解症狀＋5大預防方法

北京大學第六醫院精神科主治醫師、北京市心理危機干預專家組成員范滕滕接受內媒訪問時表示，「微笑型抑鬱」又名「隱匿型抑鬱」，雖然並非專業醫學診斷，但他指出，的確有抑鬱症患者不如大多數人認知般，從表面上展現愁容悲傷。

范滕滕表示，這類「微笑型抑鬱」甚至習慣以「樂觀堅強」的形象迎人，但當深入接觸，就能察覺到他們的內在情緒。尤其患者在個人獨處或私下場合時，便很難長時間保持所謂「微笑」狀態。

點擊睇較易患「微笑型抑鬱」人格特質：

    點擊圖片放大
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至於如何識別「微笑型抑鬱」患者？范滕滕便表示，這類患者多數無法持久維持樂觀狀態，只能在某個時間段或某個特定場合展現。

因此，如果出現情緒低落、做事沒興趣、精力下降，包括飲食和睡眠變差等，或者透露一些悲觀想法等，身邊人就要多加及時關心了解。

求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：羅嘉欣

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