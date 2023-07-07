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【靈戲逼人】嘉欣險魂飛魄散振朗三大法寶「救鬼」　浩棕期待與昌哥瘋狂嗌交

娛樂 11:15 2023/07/07

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、蔚雨芯、李成昌、江欣燕、謝雪心、阮嘉敏及魯振順等參演TVB劇《靈戲逼人》，昨晚（7月6日）播出的第4集，李成昌盡顯老戲骨功架，無論火爆、固執、暗喜或是小學雞等不同情緒均揮灑自如，引人入「戲」。

劇情講述戲班班主雪海（李成昌飾）因有感粵劇行業搵食艱難，一直苦勸兒子阿東（阮浩棕飾）轉行，但兒子卻一意孤行，更瞞著自己搞戲班。

【靈戲逼人】張振朗3分鐘變臉騷喜劇才華　阮浩棕一望龔嘉欣即NG

父子極速和好

火上心頭的阿海就此與阿東展開罵戰，更一度將怒火轉移至妻子惠卿（江欣燕飾），阿東看不過眼與父親發生激烈肢體推撞，場面火爆。

但最終因為一幅阿東兒時畫作及一支辣椒醬，同樣固執但重情的兩父子極速和好，阿東更在海灘片石仔期間，向父親表達崇拜之情，令深受感動的雪海藏不住笑意。

昌哥提點後輩

圍繞粵劇為主題的《靈戲》，劇組著墨不少篇幅探討粵劇文化及相關行業面對的問題，當中包括傳承；除透過阿東等人創立劇團時屢遇阻滯帶出信息，阿東與雪海的衝突戲亦正是心思位。

談到與昌哥劇中瘋狂鬧交，浩棕笑言很期待：「因為可以觀摩前輩演技，又可以測試自己招唔招架得住。今晚場戲，昌哥有叫我放膽捉住佢同推開佢，昌哥係好好嘅前輩，有問題會提點我，殺青之後都有私下約我食飯傾偈。」

三大法寶救柳芳

昨晚《靈戲逼人》第4集另一高潮位，是柳芳（龔嘉欣飾）為尋找雲哥，無視Ivan（張振朗飾）反對執意前往廣州，陰差陽錯下因離開Ivan手錶（柳芳平時棲身處）太遠太久，以致「三魂唔見七魄」。

幸好危急關頭Ivan趕至，喪追巴士後成功將柳芳救回，並出動三大法寶幫柳芳「回魂」，包括沉香、白飯及長明燈，成功救回柳芳。

柳芳「回魂」後第一時間大口爬飯，令一度被柳芳嚇破膽的Ivan啼笑皆非。

該幕追巴士搵鬼場口獲讚過癮輕鬆，尤其嘉欣「虛弱變透明」、放下偶包「質到成口都係飯」兼𦧲脷講對白均相當可愛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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