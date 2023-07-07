《職業特工隊7：死亡清算上集》挑戰人體極限　湯告魯斯3大搵命搏場面

▲ 湯告魯斯繼續挑戰電影動作的天花板。

湯告魯斯主演的《職業特工隊》系列，自1996年面世，整個系列至今已達27年，全球累積票房高達35億美元。

來到第7集《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One），因龐大的製作規模，更首次出現分集的情況61歲的靚佬湯繼續搏命，堅持親身上陣挑戰動作電影的天花板！

湯告魯斯在今集《職業特工隊》繼續任監製及主演，身兼導演、編劇及監製一職是基斯杜化麥哥利，演員班底有西蒙柏奇、榮雷姆斯及莉碧嘉費格遜一齊歸隊外；奧斯卡提名影后雲妮莎卻比再度軍火商「白寡婦」 一角。

而《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy series）的「螳螂女」寶姬曼迪芙亦加盟助陣，展開一場超級人工智能系統的間諜戰。

▲ 今集最震撼場面，自是靚佬湯駕越野電單車跳懸崖一幕。

千呎懸崖跳車

湯告魯斯出名搏命，每一集《職業特工隊》都挑戰人類極限，帶給觀眾前所未有的觀影震撼。如在《鬼影約章》（Ghost Protocol）親身攀爬全球最高摩天大樓「哈利法塔」；《叛逆帝國》（Rogue Nation）獨力攀附於正在起飛的A400軍用機；《叛逆之謎》（Fallout）由25,000呎高空跳下，直至離地才打開降落傘，亦是首位在電影中完成「空軍特種戰術跳傘」的人。

今集靚佬湯飾演的伊頓亨特，玩命依然，更比之前更癲。

其中最賣命的一幕，自是他要從海拔1,200米的懸崖峭壁，由高速駕駛越野電單車凌空衝出至少80呎，再躍下4,000呎的峽谷，在6秒之內執行定點跳傘，在離地500呎之前，打開降落傘，再衝入一列高速行駛的火車之內，整個動作一氣呵成，堪稱是電影史上最壯觀特技場面。

▲ 這場飛車跳躍堪稱電影史上最壯觀特技場面。

這場涵蓋了定點跳傘、自由落體及越野電單車飛躍的超高難度動作場面，湯告魯斯拍攝前接受了15個月的相關訓練，學習定點跳傘技巧及掌握大量自由落體的穩定性技巧，每日試跳30次，直至動作純熟得如機械操作為止。

製作團隊在英國一個石礦場複製跑道，讓湯告魯斯練習模擬電單車跳崖。他既不能偏離跑道，又要在半空中離開電單車。在出發前往挪威拍攝前，他已進行了500次定點跳傘及13,000次高空電單車跳崖，務求沒有絲毫出錯的機會，因任何一點差池，都會令他葬身峽谷。

火車亡命逃生

湯告魯斯在戲中另有多場高難度動作場面，如他在時速60公里的火車上，爬到車頂與反派相搏，然後於懸吊在高空的火車廂內從斷橋墜落之前，竭盡全力逃出每節正在剝離的車廂....

▲ 今集要在懸吊在高空的斷裂火車廂逃生。

製作團隊花了8個月製造專供特技拍攝用的火車頭，再加上一卡可以承載拍攝吊機的平板載貨車廂，扣在一起成為可供拍攝的列車，並在英國造一個重達70噸的火車頭，再把它運到挪威拍攝，完成前半段拍攝?，再運回英格蘭拍攝從高處掉下200呎的石礦場墜毀場面。

▲ 火車頂上的肉搏戲，又是親身上陣!

羅馬實景飛車

另一幕重點動作戲，便是湯告魯斯與女主角希莉艾維在意大利羅馬街上的汽車追逐戰，二人先在帝國廣場上演槍戰，之後被手銬扣在一起登上寶馬M5 Competition逃走，再轉乘IMF的一輛黃色快意500亡命飛車。

羅馬當局首次為電影封路，讓製作團隊在最負盛名的帝國廣場大道拍攝了兩天，湯告魯斯全程以單手駕車，在羅馬的街道上橫衝直撞！

▲ 在羅馬的汽車追逐戰，獲得當地政府支持全實景拍攝。

他和導演聲稱這是向電影大師費里尼不朽傑作《露滴牡丹開》（La Dolce Vita）致敬。而再次強調的是，以上所有動作場面都是真實拍攝！