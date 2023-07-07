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【李玟離世】李玟丈夫Bruce大學輟學當富豪網球教練　靠人脈進身全球50大CEO

親子 11:46 2023/07/07

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

Bruce在香港有很多生意，而且與香港的富貴相當老友。

樂壇天后李玟(Coco)日前輕生離世，連帶丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）也受到關注。Coco輕生離世前，曾傳出佢同結婚12年嘅加籍老公Bruce Rockowitz樂裕民婚變，而Bruce當得知Coco離世後已即時返港見最後一面。

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Coco貴為樂壇天后，曾在奧斯卡頒獎禮上演唱，其丈夫Bruce來頭也不少，今年65歲的他從小生長在波士頓，大學時期讀到一半就決定去香港教網球，擔任富豪及上流社會人士的網球教練，利豐集團主席馮國經就曾被他教過，也因此擴展了人脈。

而他與香港富商李澤楷、「蘭桂坊之父」盛智文都是老友，關係很好。

後來，Bruce更與盛智文，共同創立成衣貿易公司，賺到第一桶金。2000年，利豐收購Bruce的成衣貿易公司，Bruce亦加入利豐，並於2011至14年成為集團CEO。至2014年，利豐將旗下業務分拆成利標品牌上市，Bruce成為利標CEO，掛牌當日李玟Coco亦有份撐場。因此Bruce進身全球50大CEO。

Bruce來香港當富豪網球教練，因而拓展了人脈關係。

創立連鎖集團Pure

Bruce亦創立健身及餐飲連鎖集團Pure，被傳身家有20億港元，而他與李玟入住的赤柱豪宅估計價值過億。Bruce曾有過另一段婚姻，李玟生前透露與他2個繼女關係不錯。

Bruce在和李玟結婚時，舉辦一連兩天的世紀婚禮花費了逾億元，更邀得國際級歌手Bruno Mars為婚禮獻唱。

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責任編輯︰王明芳

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