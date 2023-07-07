【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康全場88折只限1天

▲ 惠康7月8日全場88折、逾300件產品買1送1（惠康提供）

惠康、萬寧及7-Eleven本周優惠，焦點有惠康78周年限定優惠買滿指定金額即享88折、超過300件產品買1送1；萬寧多款染髮、沐浴及護膚產品現正進行第2件半價；7-Eleven各款Häagen-Dazs雪糕批 / 迷你杯$120／6件（不包括日本版）。

惠康優惠：

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全場88折

於門市買滿$178或於yuu網購超市買滿$1078，即可享88折，優惠期只限明日（7月8日）

惠康78周年限定優惠

威斯比薯片及超過300件產品買1送1（優惠期: 7/7/2023 - 13/7/2023，只限3天）

惠康生日大激賞

凡於惠康消費滿$50，即可參加惠康生日大激賞，即抽即獎。大獎合共7,800,000yuu積分，還有超過7,800份現金優惠券及獎品，購買以下產品可享多一次抽獎機會：

優惠期：7/7/2023 - 13/7/2023

金鳳泰國頂級香米10公斤，$168

Dreyer’s 各款皇牌雪糕／雪條，$100/3件

灣仔碼頭各款水餃／煎餃，$55/4包

樂事薯片／多樂脆粟米片，$42/2包，買2包再送齋燒鵝

奧利奧／利趣盤裝餅乾，買1送1

萬寧優惠：（優惠期：7/7/2023 - 13/7/2023）

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多款染髮、沐浴及護膚產品現正進行第2件半價。

指定頭髮護理/染髮產品買第2件半價，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝

指定沐浴產品買第2件半價

指定護膚產品買第2件半價

指定防曬產品買第2件半價

指定低敏護膚產品買第2件半價

指定止汗香體產品買第2件半價

7-Eleven優惠：

【$10／罐】藍妹啤酒500毫升大罐裝（優惠期：5/7/2023 – 11/7/2023）

【$35／件】朝日啤酒500毫升4罐裝（優惠期：5/7/2023 – 11/7/2023）

【$19.5／3支】可口可樂（各款）/ 雪碧（各款）/ 芬達橙味汽水 / 玉泉忌廉梳打 / +C有汽檸檬味汽水 / 青檸味有氣水 / 水動樂 / MINUTE MAID 梳打 / OOHA / 飛雪微氣礦物水 / 雀巢茶品410-500毫升膠樽裝（優惠期：5/7/2023 – 11/7/2023）

【$120／6件】Häagen-Dazs雪糕批 / 迷你杯（各款）（不包括日本版）（優惠期：7/7/2023 – 11/7/2023）

【$130／10件】DREYER’S D-COLLECTION雪糕批 / 雪糕杯 / 脆筒 / REAL DELIGHT燕麥乳酪條 / 雜果冰條 / 大豆製冰凍甜點 / 雪條 / 雀巢KIT KAT雪糕批 / OREO雪糕系列（各款）（優惠期：7/7/2023 – 11/7/2023）

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責任編輯：陳麗娜