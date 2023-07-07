  • 31°C
香港時間 : 2023707日 (週五) 11:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：惠康全場88折只限1天

社會 11:28 2023/07/07

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

惠康7月8日全場88折、逾300件產品買1送1（惠康提供）

惠康、萬寧及7-Eleven本周優惠，焦點有惠康78周年限定優惠買滿指定金額即享88折、超過300件產品買1送1；萬寧多款染髮、沐浴及護膚產品現正進行第2件半價；7-Eleven各款Häagen-Dazs雪糕批 / 迷你杯$120／6件（不包括日本版）。

惠康優惠：

即看優惠詳情：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

全場88折

於門市買滿$178或於yuu網購超市買滿$1078，即可享88折，優惠期只限明日（7月8日）

惠康78周年限定優惠

威斯比薯片及超過300件產品買1送1（優惠期: 7/7/2023 - 13/7/2023，只限3天）

惠康生日大激賞

凡於惠康消費滿$50，即可參加惠康生日大激賞，即抽即獎。大獎合共7,800,000yuu積分，還有超過7,800份現金優惠券及獎品，購買以下產品可享多一次抽獎機會：

優惠期：7/7/2023 - 13/7/2023

  • 金鳳泰國頂級香米10公斤，$168
  • Dreyer’s 各款皇牌雪糕／雪條，$100/3件
  • 灣仔碼頭各款水餃／煎餃，$55/4包
  • 樂事薯片／多樂脆粟米片，$42/2包，買2包再送齋燒鵝
  • 奧利奧／利趣盤裝餅乾，買1送1

萬寧優惠：（優惠期：7/7/2023 - 13/7/2023）

即看優惠詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

多款染髮、沐浴及護膚產品現正進行第2件半價。

  • 指定頭髮護理/染髮產品買第2件半價，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝
  • 指定沐浴產品買第2件半價
  • 指定護膚產品買第2件半價
  • 指定防曬產品買第2件半價
  • 指定低敏護膚產品買第2件半價
  • 指定止汗香體產品買第2件半價

7-Eleven優惠：

  • 【$10／罐】藍妹啤酒500毫升大罐裝（優惠期：5/7/2023 – 11/7/2023）
  • 【$35／件】朝日啤酒500毫升4罐裝（優惠期：5/7/2023 – 11/7/2023）
  • 【$19.5／3支】可口可樂（各款）/ 雪碧（各款）/ 芬達橙味汽水 / 玉泉忌廉梳打 / +C有汽檸檬味汽水 / 青檸味有氣水 / 水動樂 / MINUTE MAID 梳打 / OOHA / 飛雪微氣礦物水 / 雀巢茶品410-500毫升膠樽裝（優惠期：5/7/2023 – 11/7/2023）
  • 【$120／6件】Häagen-Dazs雪糕批 / 迷你杯（各款）（不包括日本版）（優惠期：7/7/2023 – 11/7/2023）
  • 【$130／10件】DREYER’S D-COLLECTION雪糕批 / 雪糕杯 / 脆筒 / REAL DELIGHT燕麥乳酪條 / 雜果冰條 / 大豆製冰凍甜點 / 雪條 / 雀巢KIT KAT雪糕批 / OREO雪糕系列（各款）（優惠期：7/7/2023 – 11/7/2023）

即看優惠詳情：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【亞洲萬里通】10月起兌換日本來回機票多5000里數　7.13國泰勁推4.5萬機位兌換
18:27 2023/07/06
【亞洲萬里通】10月起兌換日本來回機票多5000里數　7.13國泰勁推4.5萬機位兌換
【下周開搶】香港快運派2.1萬張免費機票先到先得　來回日韓台泰等19個航點
13:06 2023/07/06
【下周開搶】香港快運派2.1萬張免費機票先到先得　來回日韓台泰等19個航點
【機票優惠】香港快運推出飛日本機票優惠　香港飛鹿兒島、高松單程$388起
10:49 2023/07/06
【機票優惠】香港快運推出飛日本機票優惠　香港飛鹿兒島、高松單程$388起

你可能感興趣

【亞洲萬里通】10月起兌換日本來回機票多5000里數　7.13國泰勁推4.5萬機位兌換
18:27 2023/07/06
【亞洲萬里通】10月起兌換日本來回機票多5000里數　7.13國泰勁推4.5萬機位兌換
【下周開搶】香港快運派2.1萬張免費機票先到先得　來回日韓台泰等19個航點
13:06 2023/07/06
【下周開搶】香港快運派2.1萬張免費機票先到先得　來回日韓台泰等19個航點
【機票優惠】香港快運推出飛日本機票優惠　香港飛鹿兒島、高松單程$388起
10:49 2023/07/06
【機票優惠】香港快運推出飛日本機票優惠　香港飛鹿兒島、高松單程$388起
著數優惠 可口可樂 雀巢 萬寧 7－Eleven 惠康 超市 乳酪 泰國 防曬護理

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【李玟離世】李玟與母親胞姊午餐後洗澡　突然浴室衝出左手流著血
09:48 2023/07/06
【李玟離世】李玟與母親胞姊午餐後洗澡　突然浴室衝出左手流著血
【人倫悲劇】62歲男持鐵鎚殺妻再追入便利店打仔 17歲兒血淋淋哭喊救命獲店員冒死相救
11:49 2023/07/06
【人倫悲劇】62歲男持鐵鎚殺妻再追入便利店打仔 17歲兒血淋淋哭喊救命獲店員冒死相救
【李玟離世】友人驚揭李玟半年前發現患乳癌　入院做手術丈夫竟去旅行
14:48 2023/07/06
【李玟離世】友人驚揭李玟半年前發現患乳癌　入院做手術丈夫竟去旅行