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【網絡熱話】38歲碩士公務員勸世文 捧鐵飯碗13年仍好窮不敢生B買不起樓

親子 12:25 2023/07/07

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38歲高學歷公務員不敢生買不起房，勸不要入行，引起網民罵戰。（iStock相片）

上一代經常勸子女做公務員，在現今世代還是鐵飯碗嗎？台灣一名男子入職公務員13年，在同學聚會中發現自己好窮，勸不要入行，網民意見兩極。

該名男子在網上討論區《Dcard》發文分享，他在研究所畢業後，通過考試進入政府部門任職，一直努力工作13年，年薪逾100萬新台幣（約25萬港元），當年因受到金融海嘯影響，大多研究生選擇成為公務員，以為生活穩定，以後生活無憂。

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不料，在近日研究生同學聚會中，與同學比較下發現自己其實是入了苦海，他現年38歲，資產算不上豐厚，名車買不起，房只是租的，小孩也不敢生。其他當年選擇在業界打拼的同學，一步步升職成為高管，月薪比他多出20-30萬（約5-7.5萬港元），開名車，在旺區買樓，

別人開bmw，我還只能開Toyota、別人買在新北第一環，我還只能租房。

他又指台灣的年金政策改革，退休金亦只會如勞保退休的差不多，做公務員完全沒有好處，最後還會成為一個窮困老人。因而，他勸現代年輕人不要當公務員：

現在外面的大環境，真的不需要當公務員。

帖文引起網民罵戰，有網民深同感受，「政府加薪速度太慢，調幅太少了」、「版主句句屬實，事實勝於雄辯」、「深有同感，我也是在同一時期進來公務界的，當年，我在業界已是月薪有七萬的一個小主任，如果當時我能堅持，說不定現在的月薪至少是二十萬起跳了」。

不過，大批網民批評，「公務員最大的優點是極穩定的現金流，這個優點最適合買房子跟買股票，你自己沒利用這個優點，沒眼光在低點買房買股，就別怪公職薪水低了」、「別人付出很多當然有相對應的回報啊」、「你也太晚知道要賺大錢不能去公職，你選的職業你自己不摸清楚才在那邊嫌也是鬧」。

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責任編輯：王明芳

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