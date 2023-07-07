【脂肪肝】工程師三餐不正常患嚴重脂肪肝　醫生揭愛吃1類食物導致出事

▲ 台灣一名工程師進行檢查時發現患有最重度的脂肪肝，醫生揭愛吃1類食物惹禍。

三餐不定時容易導致健康出現問題，台灣一名30多歲工程師因胃食道逆流求診，結果照超聲波時，發現他患有嚴重脂肪肝，之後進一步抽血檢查更發現他還有肝功能超標、膽固醇、糖化血色素過高等問題。在醫生追問之下，工程師才透露自己平時非常愛吃麵包和麵食，導致攝取過多澱粉質出事。

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綜合台媒報道，台灣肝膽腸胃科醫生陳炳誠在節目《醫師好辣》中分享案例，該名工程師身高約1.68米，體重卻超過90公斤，照超聲波時「全部（影像）都是亮的，很難穿透」；抽血檢查後發現，其肝功能是正常值5倍，膽固醇及糖化血色素亦超標，已屬糖尿病前期。工程師透露，由於科技業工作忙碌、需輪三班，再加上他平時都帶著麵包，下班又一定要去吃麵，結果導致攝取過多澱粉質、身材「橫向發展」。

陳炳誠指出，肥胖本身容易引起胃食道逆流，而且該名工程師還有脂肪肝及三高的問題，因此必須積極減重，並同時服用保肝片及能夠使糖分隨尿液排出的降血糖藥SGL T2。他表示，工程師接受治療後減下慢慢5至6公斤的體重，肝功能亦隨之逐漸獲得改善。

到底脂肪肝可以造成甚麼後果？台灣有「減肥聖父」之稱的邱正宏醫生曾經指出，肝臟一旦被過多油脂包覆，便會形成慢性發炎，之後再轉為肝炎、肝硬化，罹患肝癌的風險亦會提高。而脂肪肝的成因亦有很多，愛喝酒、肥胖、藥物甚至病毒等問題都可能導致脂肪肝，臨床上也不乏每天喝台式飲品、受飲食中過多糖分所害而患上脂肪肝的瘦子。由於糖必須先進入肝臟，一旦過量，肝臟很可能無法代謝，從而形成脂肪肝，因此無論胖瘦都有改善脂肪肝的必要。

他續指，要改善脂肪肝最簡單的方式，就是減少高糖分食物的攝取，之後再透過增加運動量及肌肉代謝，避免血液中的糖分持續堆積於肝臟。只要能夠維持運動的習慣，肌肉中的血流量和肌肉質量增加後，便可以更輕易地將攝入的糖分及脂肪代謝。因此他亦再三提醒「最根本的養生之道就是多運動」，兼顧肌肉的質與量，才能有效地改善脂肪肝。

此外，台灣營養師李婉萍亦曾撰文指出，即使本身食量不大，只要營養攝取不均勻亦有可能患上脂肪肝。例如愛吃澱粉類的人士，若習慣長期把麵包當作正餐，便會導致營養失衡、肝臟缺乏代謝所需營養；另外，素食者如果常吃油脂含量極高的炸豆皮、豆卜及百頁豆腐等物，也容易增加患上脂肪肝的風險。

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責任編輯：羅嘉欣