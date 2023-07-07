【誤服藥物】4歲女童誤將退燒藥當飲料　喝下1支全身發抖急需洗胃

▲ 4歲女童誤將退燒藥當飲料，喝下1支全身發抖急需洗胃。

小朋友誤服藥物後果可大可小。蘇州一名4歲女童在家中玩耍時，誤將退燒藥當成甜味飲料，幾乎喝下整整1支，家長發現後立即將其送院，由於情況嚴重需要洗胃，所幸經治療後已無大礙。

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綜合內地傳媒報道，該名女童的家長憶述，事發當晚，一家人吃完飯後，女童在客廳玩耍時，從廚櫃取出1支備用退燒藥，並誤將其當成甜味飲料喝下。母親發現後，用手伸進女兒的口腔，發現她的喉嚨還有一點藥水，於是趕緊與丈夫開車前往醫院。

▲ 女童幾乎喝下整整1支退燒藥。（微博影片截圖）

由於他們一家剛搬到蘇州，因此不熟悉路況，丈夫又開車走錯路，情急之下遂攔截警車求助。當時女童身體不斷抖動，家長向警員說明情況後，警員駕駛警車為他們開路，前往最近的醫院。

家長告訴醫生，女兒喝下1支「美林」（即退燒藥），醫生表示由於情況緊急，需要轉送到大醫院洗胃。警車隨即再為他們開路，10分鐘後便趕到市內的大醫院，所幸經過洗胃等一系列治療後已無大礙。

兒童催吐方法

兒童誤服藥物的意外時有發生，醫生提醒，若孩子誤服藥物，應灌下開水、牛奶或乳酪，藉以阻止藥物吸收。同時可用牙刷柄、筷子等不尖銳的東西，用紗布包住後，壓住孩子的舌後部，刺激喉嚨、上腹，然後讓他們彎腰，把藥物催吐出來。若出現昏迷抽搐等症狀，家長需即時找到小童誤服的藥物，即時前往醫院就診。

另外，為防止孩子誤服藥物，大人應該把藥物放在孩子拿不到的地方，切忌與食物放在一起，成人盡量不要當著孩子面前服藥，並教育孩子藥物與糖果的分別，提醒他們不能自己食用。

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責任編輯：羅嘉欣