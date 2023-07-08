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【企好】李幸倪MV挑戰演技聽歌入戲　Gin感謝王敏奕演女主角

娛樂 19:05 2023/07/08

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

王敏奕、陸駿光及盧鎮業演出MV。

繼跳唱《Dum Dum》、R&B《單戀這件小事》，Gin Lee李幸倪今年第三首派台作品《企好》，回歸拿手情歌。作曲、監製由徐浩主理，填詞則由黃偉文（Wyman）操刀，是一個全新的組合。

在等待曲詞期間，Gin Lee坦稱既期待又興奮，當終於聽到demo已十分喜歡，收到詞後，更直言：「好中呀！好多句歌詞一睇到就會有感覺。」例如Wyman送了一個8字訣給大家「記住挺直腰骨企好」

Gin說：「我覺得呢八個字好有畫面，好多時我哋遇到一啲挫折、唔開心，失戀又好、工作或家庭有問題，好多時都會垂頭喪氣，但希望大家聽到呢首歌可以互相鼓勵，見字企好；聽到呢首歌就要挺直腰骨，我哋一齊撐落去，同時要珍惜、關心眼前人。」

李幸倪與歌迷齊齊焗蛋糕　Gin Lee被廚藝如何：唔方便講

藏Wyman小心思

當「愛自己」3個字已經用到爛， 《企好》從新的角度去演繹自愛，一個簡單動作釋放内心的堅强與勇氣。

錄歌時Gin帶着複雜的心情，第一段像跟閨蜜談天、安慰；第二段來個大反轉，所有的「你」都變成「我」，原來這都是Wyman的一點小心思。

Gin解構：「我哋好多時候識得去安慰人，因為我哋親身經歷過，知道嗰種嘅痛，因此會有個同埋心喺度。所以唱verse 2嘅時候，就會有『我』，喺安慰人嘅時候不知不覺自己都講得好激動，跟住就將自己嘅經歷一輪嘴咁講晒出嚟。」

Venus參予。

曾擔心自己不能入戲

至於MV方面，Gin挑戰演技，她透露多年未有拍攝含有劇情的MV，這次角色面對多種複雜的情緒，拍攝前幾天已經開始緊張。

MV第一個鏡頭，Gin亦早有準備，「擔心自己入唔入到戲，好彩呢排我好鍾意聽一首歌，一聽就會令到我有好多嘅感覺、情緒，所以今朝拍呢場戲前我再聽呢首歌去攞番個感覺，就可以投入到個情緒裏面。」

此外，她特別感謝3位演員王敏奕（Venus）、陸駿光（Alan）及盧鎮業，特別是Venus特意縮短假期改機票遷就拍攝期，Venus表示：「首先因為覺得呢首歌好好聽，我睇咗個故仔後，覺得MV好empowering，我好想成為呢個角色，所以好想有機會參與。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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李幸倪 王敏奕 黃偉文 陸駿光 盧鎮業 MV 歌手 徐浩

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