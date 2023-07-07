【MIRROR成員】姜濤擴大生意版圖成立烘焙店 姜糖：未食已經甜入心
恭喜姜濤！姜濤繼今年4月推出自家服裝品牌《TO ZERO》後，他於昨晚（7月6日）在IG限時動態轉發「TO My Dear」烘焙店的動態，即是姜濤一年兩度榮升老闆呢！
姜濤自家服裝品牌「TO ZERO」的IG帳號也有追蹤「TO My Dear」的IG帳號。「TO My Dear」IG帳號開設近一日，獲超過1萬名追蹤者，曾與姜濤合作的古巨基也有追蹤。
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姜糖：都變了甜品師傅
烘焙店的logo以紅色心心為設計，與「TO ZERO」心型logo屬同一系列，烘焙店的IG簡介寫道：「May your days be filled with blessings and sweetness, every moment, every way.From today, to eternity, TO ZERO.（每時每刻、以各種方式讓你的日子充滿祝福和甜蜜。從今天到永恆，歸零。）」
烘焙店的IG現只有一則帖文，不少姜糖以姜濤《蒙著嘴說愛你》的歌詞「Here We say I love you 都變了甜品師傅」來留言，又有網民留言道：「會唔會出姜糖呀？」、「呀姜賣餅呀」、「未食已經甜入心」、「用食品說話」、「唔該請我哋甜品師傅出一出嚟介紹吓」。
盼為廚師爸爸開餐廳
姜濤在今4月27日現身自家服裝品牌《TO ZERO》活動後接受TOPick訪問，他透露未來一定會出關於籃球和食的系列，他也想開餐廳給爸爸主理，因為爸爸是廚師。雖然爸爸已是退休狀態，但希望做到一件事讓他開心，認真孝順。
但姜濤笑言爸爸在家好少煮飯，因為姜媽不喜歡，「我爸爸好慘，因為媽媽有潔癖，其實爸爸煮家常便飯好好食。」
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撰文 : TOPick柴犬出動