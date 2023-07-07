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【MIRROR成員】姜濤擴大生意版圖成立烘焙店　姜糖：未食已經甜入心

娛樂 12:57 2023/07/07

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

姜濤再度做老闆！

恭喜姜濤！姜濤繼今年4月推出自家服裝品牌《TO ZERO》後，他於昨晚（7月6日）在IG限時動態轉發「TO My Dear」烘焙店的動態，即是姜濤一年兩度榮升老闆呢！

姜濤自家服裝品牌「TO ZERO」的IG帳號也有追蹤「TO My Dear」的IG帳號。「TO My Dear」IG帳號開設近一日，獲超過1萬名追蹤者，曾與姜濤合作的古巨基也有追蹤。

【MIRROR成員】姜濤沒興趣再唱《蒙著嘴說愛你》　直言：不需要過度擔心我

姜糖：都變了甜品師傅

烘焙店的logo以紅色心心為設計，與「TO ZERO」心型logo屬同一系列，烘焙店的IG簡介寫道：「May your days be filled with blessings and sweetness, every moment, every way.From today, to eternity, TO ZERO.（每時每刻、以各種方式讓你的日子充滿祝福和甜蜜。從今天到永恆，歸零。）」

烘焙店的IG現只有一則帖文，不少姜糖以姜濤《蒙著嘴說愛你》的歌詞「Here We say I love you 都變了甜品師傅」來留言，又有網民留言道：「會唔會出姜糖呀？」、「呀姜賣餅呀」、「未食已經甜入心」、「用食品說話」、「唔該請我哋甜品師傅出一出嚟介紹吓」。

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盼為廚師爸爸開餐廳

姜濤在今4月27日現身自家服裝品牌《TO ZERO》活動後接受TOPick訪問，他透露未來一定會出關於籃球和食的系列，他也想開餐廳給爸爸主理，因為爸爸是廚師。雖然爸爸已是退休狀態，但希望做到一件事讓他開心，認真孝順。

但姜濤笑言爸爸在家好少煮飯，因為姜媽不喜歡，「我爸爸好慘，因為媽媽有潔癖，其實爸爸煮家常便飯好好食。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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