【MIRROR成員】姜濤擴大生意版圖成立烘焙店　姜糖：未食已經甜入心

▲ 姜濤再度做老闆!

恭喜姜濤!姜濤繼今年4月推出自家服裝品牌《TO ZERO》後,他於昨晚(7月6日)在IG限時動態轉發「TO My Dear」烘焙店的動態,即是姜濤一年兩度榮升老闆呢!

姜濤自家服裝品牌「TO ZERO」的IG帳號也有追蹤「TO My Dear」的IG帳號。「TO My Dear」IG帳號開設近一日,獲超過1萬名追蹤者,曾與姜濤合作的古巨基也有追蹤。

姜糖:都變了甜品師傅

烘焙店的logo以紅色心心為設計,與「TO ZERO」心型logo屬同一系列,烘焙店的IG簡介寫道:「May your days be filled with blessings and sweetness, every moment, every way.From today, to eternity, TO ZERO.(每時每刻、以各種方式讓你的日子充滿祝福和甜蜜。從今天到永恆,歸零。)」

烘焙店的IG現只有一則帖文,不少姜糖以姜濤《蒙著嘴說愛你》的歌詞「Here We say I love you 都變了甜品師傅」來留言,又有網民留言道:「會唔會出姜糖呀?」、「呀姜賣餅呀」、「未食已經甜入心」、「用食品說話」、「唔該請我哋甜品師傅出一出嚟介紹吓」。

盼為廚師爸爸開餐廳

姜濤在今4月27日現身自家服裝品牌《TO ZERO》活動後接受TOPick訪問,他透露未來一定會出關於籃球和食的系列,他也想開餐廳給爸爸主理,因為爸爸是廚師。雖然爸爸已是退休狀態,但希望做到一件事讓他開心,認真孝順。

但姜濤笑言爸爸在家好少煮飯,因為姜媽不喜歡,「我爸爸好慘,因為媽媽有潔癖,其實爸爸煮家常便飯好好食。」

